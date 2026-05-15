GUELPH, ON, le 15 mai 2026 /CNW/ - Les agroentreprises canadiennes sont à l'avant-garde de la création de nouvelles solutions visant à réduire les émissions et à rendre l'agriculture plus résiliente. Le gouvernement du Canada soutient cet effort en collaborant avec des organismes canadiens sans but lucratif spécialisés dans les technologies agricoles afin d'aider les petites et moyennes entreprises à vocation scientifique à mettre au point des technologies innovantes qui favorisent la croissance économique tout en protégeant l'environnement.

Aujourd'hui, lors de sa visite dans les locaux de Bioenterprise Canada Corporation, Dominique O'Rourke, députée de Guelph, a annoncé l'octroi d'une aide financière pouvant atteindre 7 000 000 $ à l'organisme dans le cadre du volet Recherche et innovation - Accélérateur du Programme des technologies propres en agriculture (Accélérateur des TPA). Bioenterprise Canada Corporation est l'un des six organismes sans but lucratif qui financeront des projets visant à faire progresser le développement de technologies propres destinées à être adoptées dans le secteur agricole partout au Canada. Le 8 mai dernier, Danielle Martin, députée de University--Rosedale, avait fait l'annonce de l'investissement complet pouvant atteindre 30 millions de dollars dans l'Accélérateur des TPA au nom de l'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Dans le cadre de ce projet de l'Accélérateur des TPA, Bioenterprise Canada Corporation continuera d'octroyer des fonds à des entreprises canadiennes innovantes par l'intermédiaire de son Accélérateur des technologies propres en agriculture (ATPA). L'ATPA contribue à la création et au soutien de technologies propres qui aident les agriculteurs, les producteurs alimentaires et les entreprises du secteur des technologies agricoles à travers le pays. Ces solutions sont conçues pour améliorer l'environnement de manière concrète et mesurable. Bioenterprise proposera également un encadrement à ces entreprises lors de leur démarrage et de leur croissance, afin de les aider à devenir plus durables tout en contribuant à bâtir une économie plus solide et plus compétitive.

Cet investissement dans l'Accélérateur des TPA permettra aux entreprises agroalimentaires et aux producteurs canadiens d'avoir accès à un plus large éventail de technologies de pointe, ce qui contribuera à rendre le secteur plus compétitif et plus respectueux du climat.

Citations

« En établissant des partenariats fructueux et en investissant dans le projet de l'Accélérateur des TPA mené par Bioenterprise Canada Corporation, nous continuons de donner aux innovateurs de partout au pays les moyens de mettre au point et d'adapter des technologies propres qui permettront à nos exploitations agricoles de demeurer compétitives et à notre environnement de rester sain pour les générations à venir. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Bioenterprise Canada Corporation contribue à rendre les technologiques propres accessibles aux agriculteurs, aux producteurs d'aliments et aux innovateurs du domaine des technologies agricoles de partout au Canada. Cet investissement favorise la croissance des entreprises canadiennes, génère de réels avantages environnementaux et renforce notre secteur agroalimentaire. »

- Dominique O'Rourke, députée de Guelph

« Le Canada dispose de la capacité d'innovation, du talent et de la vitalité entrepreneuriale nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la production agroalimentaire durable. Grâce à l'Accélérateur des technologies propres en agriculture, nous aidons les entreprises à fort potentiel à faire progresser les technologies propres permettant de réduire les émissions, d'améliorer la productivité et de positionner le secteur agricole canadien pour une croissance à long terme. »

- Dave Smardon, PDG, Bioenterprise Canada Corporation

Faits en bref

Le Programme des technologies propres en agriculture (Programme des TPA) fournit des fonds aux agriculteurs et aux agroentreprises pour les aider à mettre au point et à adopter les plus récentes technologies propres en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accroître leur compétitivité à long terme.

Le Programme des TPA appuie l'engagement du gouvernement du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 à 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2035.

L'Accélérateur des TPA fournit des fonds à des organismes sans but lucratif admissibles (bénéficiaires initiaux) qui redistribueront ces fonds à d'autres organismes (bénéficiaires finaux) afin de soutenir leurs objectifs en matière de recherche et d'innovation.

Les projets et le financement définitif sont assujettis à la négociation d'une entente de contribution.

Établie à Guelph, en Ontario, Bioenterprise Canada Corporation rassemble des innovateurs, des partenaires et des investisseurs afin de stimuler l'avancement du secteur agroalimentaire canadien en comblant le fossé entre la recherche et la commercialisation, en favorisant l'innovation et en donnant des moyens d'agir aux entrepreneurs.

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]