Le gouvernement du Canada investit dans les jeunes agriculteurs

SAINT-HYACINTHE, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement de plus de 700 000 $ dans le cadre du programme Agri-compétitivité pour appuyer deux projets qui favorisent le leadership des jeunes agriculteurs du Canada.

La Table pancanadienne de la relève agricole recevra un montant de 616 627 $ pour offrir aux jeunes agriculteurs canadiens des compétences en capacité d'entreprise ainsi que des possibilités de formation, de réseautage et de soutien par les pairs dans le but d'accroître la rentabilité et l'efficacité de leurs exploitations. Parmi les activités qui seront menées dans le cadre du projet, mentionnons une formation en gestion des entreprises agricoles, une campagne de rayonnement et des activités sur les médias sociaux.

En outre, le concours des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada recevra un montant de 100 925 $ pour la tenue de son événement national de reconnaissance qui s'échelonne sur trois jours. Cet événement annuel vise à reconnaître les jeunes agriculteurs qui incarnent l'excellence dans leur profession et à promouvoir l'énorme contribution de l'agriculture au Canada et à son économie. Sept concours régionaux mènent à l'événement national où des agriculteurs, âgés de 18 à 39 ans, sont nommés par leurs pairs et l'industrie en fonction de la façon dont leur entreprise agricole s'est développée et dont ils ont utilisé les innovations, résolu des problèmes environnementaux, excellé dans l'utilisation de meilleures pratiques de gestion financière et d'entreprise, assuré la sécurité de leur exploitation et suscité la confiance du public.

Citations

« L'avenir de l'agriculture passe par la relève, c'est pourquoi notre gouvernement tient à appuyer les jeunes producteurs et productrices agricoles. Nous sommes fiers d'appuyer la Table pancanadienne de la relève agricole et Jeunes agriculteurs d'élite du Canada - ils offrent tous deux des possibilités précieuses de réseautage, de mentorat et de développement des compétences. Nous encourageons aussi les jeunes producteurs à exercer leur leadership dans le secteur et à partager leurs perspectives pour aider à renforcer notre industrie agricole novatrice partout au Canada. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La Table pancanadienne de la relève agricole (TPRA) apprécie grandement les investissements continus du gouvernement dans ses programmes et activités; ces investissements sont essentiels au succès de l'organisation. Grâce à cette contribution financière, nous continuerons d'appuyer les agriculteurs canadiens en leur offrant des occasions de réseautage, de la formation sur des sujets non couverts dans le cadre traditionnel d'une salle de classe, le perfectionnement des compétences en leadership, ainsi que de la formation en gestion des affaires et en planification et préparation, pour aider les jeunes agriculteurs à réussir en agriculture. La TPRA est heureuse de continuer à s'efforcer de soutenir à divers égards les jeunes agriculteurs âgés de 18 à 40 ans d'un océan à l'autre, de concert avec le gouvernement du Canada. »

- Guenette Bautz, directrice générale, La Table pancanadienne de la relève agricole

« Le Concours des jeunes agriculteurs d'élite du Canada apprécie la contribution d'Agriculture et Agroalimentaire Canada au concours national. Il est bon de savoir que le gouvernement fédéral comprend l'importance de reconnaître les jeunes agriculteurs qui excellent dans leur profession et qui contribuent à l'économie canadienne et mondiale. La contribution fédérale permet à des agriculteurs à l'échelle du Canada de se rencontrer et d'échanger des idées. »

- Carla Kaeding, gestionnaire de programme, Concours des jeunes agriculteurs d'élite du Canada

Les faits en bref

Le programme Agri-compétitivité, au titre du Partenariat canadien pour l'agriculture, soutient les activités dirigées par le secteur qui cernent les meilleures pratiques de l'industrie et renforcent la capacité du secteur, font progresser la gestion des entreprises agricoles, l'information sur la sécurité des exploitations agricoles et les outils connexes, ainsi que les activités de sensibilisation agricole.

Fondée en 1997, la Table pancanadienne de la relève agricole offre des possibilités de perfectionnement et de formation à multiples facettes aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs débutants à travers le Canada .

. Le concours des Jeunes agriculteurs d'élite du Canada est organisé depuis plus de 38 ans. L'objectif à long terme du concours est d'établir un réseau d'anciens participants qui serviront à titre de ressources agricoles pour les jeunes agriculteurs débutants, les agriculteurs établis, les agroentreprises, les médias et le secteur urbain.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, 613-404-1168 (Cellulaire); Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

Related Links

http://www.agr.gc.ca/