ARVIAT, NU, le 9 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui stimulent la croissance économique. L'amélioration des infrastructures appuie et stimule la croissance économique et le développement social, crée des possibilités d'emploi, offre de meilleures liaisons aux habitants du Nord, accroît la résilience de l'Arctique et du Nord face à un climat en plein changement, et s'assure de leur capacité à s'adapter à des technologies innovantes.

Aujourd'hui, le Ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement important d'un montant de 30 millions de dollars dans un projet qui améliorera la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du transport aérien au Nunavut en construisant de nouveaux hangars pour de l'équipement lourd essentiel aux opérations aériennes et permettant l'entreposage du fret dans les communautés d'Arviat, Kugaaruk, Taloyoak, Gjoa Haven, Kugluktuk, Pond Inlet et Grise Fiord.

Ce projet comprend la construction de sept hangars pouvant être loués à des transporteurs et exploitants du secteur privé en provenance de ces communautés, où les températures descendent régulièrement en dessous de -30 °C en hiver, ce qui les force à compter sur des équipements de déneigement et de dégivrage qui sont essentiels au transport aérien.

Aujourd'hui, nous annonçons également un complément de financement à l'investissement initial d'importance de 22,5 millions de dollars réalisé en 2018 en faveur de cinq aérogares à Kugluktuk, Naujaat, Kimmirut, Whale Cove et Chesterfield Inlet.

Ce projet comprend le remplacement de cinq aérogares désuètes et de taille insuffisante. Les investissements supplémentaires annoncés aujourd'hui permettront de mener à bien les projets afin de répondre aux besoins de ces aéroports.

Ces deux projets devraient permettre à la région de bénéficier d'importantes retombées positives en matière d'économie, d'environnement et d'emploi.

« Le transport aérien est essentiel au Nunavut pour l'expédition de biens et l'accès à des services essentiels, ainsi que pour les déplacements. C'est pourquoi Le gouvernement du Canada a continué d'appuyer les compagnies aériennes régionales dans le Nord et dans l'Arctique afin de maintenir les chaînes d'approvisionnement et le service aérien tout au long de la pandémie de COVID-19. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada appuie des projets qui aideront à répondre aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans les aéroports régionaux du Nord et de l'Arctique. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« Le transport et la distribution des marchandises sont essentiels pour nos communautés du Nord et pour le développement social et économique de l'Arctique canadien. En investissant dans les infrastructures de transport dont le Nord a tant besoin, nous améliorons la sécurité et la fiabilité des transports pour les populations du Nord. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Tel qu'annoncé en 2017, le Fonds national des corridors commerciaux investit 2,3 milliards de dollars sur 11 ans dans des projets qui renforcent l'efficacité et la résilience du réseau de transport, et il inclut 800 millions de dollars de financement consacrés aux régions de l'Arctique et du Nord.





Le budget de 2021 a prévu un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars sur quatre ans (de 2021-2022 à 2024-2025) pour le Fonds national des corridors commerciaux, qui stimulera les investissements dans des améliorations tant attendues aux routes, aux voies ferrées et aux voies de navigation du Canada , renforcera la résilience à long terme de l'économie canadienne et appuiera le commerce intérieur.





, renforcera la résilience à long terme de l'économie canadienne et appuiera le commerce intérieur. Un total de 15 pour cent du financement du Fonds national des corridors commerciaux sera consacré à la construction et à l'amélioration des réseaux de transport dans le Nord du Canada .





. Le transport est un élément vital pour les communautés du Nord et leur développement social et économique, où la construction d'infrastructures est plus coûteuse que dans le Sud du Canada en raison du climat rigoureux, des conditions topographiques difficiles, des grandes distances, de l'accès limité aux matériaux et à l'expertise, et d'une saison de construction beaucoup plus courte.

