CanNor investit près de 5 millions de dollars pour aider à soutenir les emplois et les possibilités dans les communautés autochtones au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon

IQALUIT, NU, le 9 août 2020 /CNW/ - Agence canadienne de développement économique du Nord - CanNor

C'est aujourd'hui la Journée internationale des peuples autochtones, un moment pour reconnaître les contributions de ceux qui ont élu domicile sur cette terre depuis des temps immémoriaux. Aucune relation n'est plus importante pour le gouvernement du Canada que celle avec les peuples autochtones, un partenariat de nation à nation. Cet engagement comprend des investissements majeurs dans le logement, l'éducation et les soins de santé, la mise en œuvre d'une législation élaborée conjointement sur les langues autochtones et les services à l'enfance et à la famille, et la présentation d'une législation fédérale sur la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones.

Alors que nous marchons ensemble sur la voie de la réconciliation, le gouvernement fédéral demeure fermement résolu à créer des possibilités économiques pour les entreprises et les communautés autochtones. Elles jouent un rôle essentiel dans l'économie du Nord dans les trois territoires - le Nunavut, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon.

Soutien du gouvernement fédéral pour les projets autochtones dans les territoires

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui un investissement de près de 5 millions de dollars à l'appui de projets autochtones dans les territoires.

Ce financement, fourni par CanNor, permettra de soutenir 11 initiatives dirigées par des communautés, des entreprises et des organisations autochtones au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Il créera de bons emplois locaux dans les communautés autochtones, notamment en aidant à étudier les impacts socio-économiques de l'industrie de la pêche commerciale au Nunavut, en encourageant la croissance et l'expansion des entreprises autochtones, en investissant dans le renforcement des capacités et les infrastructures économiques clés, et en soutenant la remise en état et l'assainissement de la mine Giant.

Citations

« La véritable réconciliation consiste à appuyer les communautés et les entreprises autochtones en leur donnant la possibilité de réussir. C'est exactement ce que fera cet investissement de CanNor: aider les entrepreneurs autochtones à saisir les occasions, aider les organisations autochtones à réaliser d'importants projets locaux et aider les communautés autochtones à s'engager sur la voie de l'autosuffisance et de la prospérité. Je suis très heureuse de voir la différence que cet investissement fera pour les communautés autochtones dans les territoires. ».

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor

« Pour aider à relancer l'économie du Nord, notre gouvernement fait des investissements stratégiques pour aider les communautés et les entreprises à tirer profit du développement économique et des possibilités de croissance. Les petites et moyennes entreprises autochtones illustrent l'ingéniosité et le dynamisme qui sont au cœur de l'esprit d'entreprise dans les territoires du Canada. ».

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, et député du Yukon

Faits en bref

La Journée internationale des peuples autochtones est célébrée chaque année le 9 août pour promouvoir et protéger les droits de la population autochtone du monde. Cet événement reconnaît également les réalisations et les contributions des peuples autochtones pour améliorer les problèmes mondiaux tels que la protection de l'environnement.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des programmes de CanNor, lesquels appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

