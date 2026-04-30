Les investissements de PrairiesCan soutiendront l'incubateur technologique Co.Labs et cinq entreprises d'intelligence artificielle en Saskatchewan

SASKATOON, SK, le 30 avril 2026 /CNW/ - Au cours de la dernière année, les entreprises canadiennes ont connu un monde en rapide évolution et de plus en plus fragmenté.

Le gouvernement du Canada investit dans les écosystèmes d’innovation et l’intelligence artificielle afin de renforcer le secteur technologique de la Saskatchewan (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce que nous pouvons contrôler, c'est-à-dire bâtir une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Nous agissons avec rapidité et ambition pour diversifier nos partenaires commerciaux à l'étranger et renforcer notre force au pays tout en assurant une gestion financière responsable. L'écosystème d'innovation en pleine croissance de la Saskatchewan et son secteur de l'intelligence artificielle ont le potentiel de stimuler la productivité, d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer des emplois. Exploiter ce potentiel est essentiel pour bâtir une économie plus résiliente et concurrentielle pour la province et le pays.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, au nom d'Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un financement de plus de 3,7 millions de dollars de financement pour soutenir Co.Labs dans le développement des écosystèmes de croissance des technologies et de la technologie agricole de la Saskatchewan, ainsi qu'un financement de plus de 4,1 millions de dollars pour soutenir les organisations qui développent et utilisent l'intelligence artificielle (IA) dans la province. Cela représente un investissement fédéral de plus de 7,9 millions de dollars.

Co.Labs renforcera la collaboration avec les partenaires d'écosystème, élargira ses programmes Expert et X en résidence, améliorera les programmes en technologies agricoles et organisera trois conférences Uniting the Prairies, à compter de cette semaine à Saskatoon. Grâce à de nouveaux partenariats élargis, y compris avec Cultivator, basé à Regina, ces initiatives permettront de mettre en relation les entreprises en démarrage, les investisseurs en capital de risque et les investisseurs providentiels, d'accélérer la commercialisation, d'attirer des capitaux privés et de créer davantage de possibilités pour que les fondateurs de la Saskatchewan puissent agrandir et faire évoluer leurs entreprises.

Le gouvernement du Canada a également annoncé son soutien à cinq autres entreprises et organisations travaillant au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour contribuer à la transformation de l'écosystème technologique de la Saskatchewan, notamment Coconut Software Corporation, Vendasta Technologies Inc., HomeTeam Live Technologies Inc., l'Université de Regina et Artificial Intelligence Saskatchewan Corp. (AiSK). Les détails sont accessibles dans le document d'information.

Citations

« En période d'incertitude mondiale, il est plus important que jamais de soutenir les innovations locales qui créent de bons emplois et renforcent la position du Canada en tant que leader de l'innovation. Notre nouveau gouvernement investit dans le secteur technologique dynamique de la Saskatchewan pour stimuler la croissance, attirer des investissements et bâtir un Canada fort. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les entreprises et les innovateurs sont les piliers de notre économie, et bon nombre d'entre eux souhaitent utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité. Le gouvernement du Canada est donc déterminé à favoriser l'essor de l'industrie de l'IA, à faciliter l'adoption des technologies connexes et à mettre en place une infrastructure numérique souveraine. Exploiter l'IA tout en rassurant la population qu'elle sera développée et déployée de façon responsable aura pour effet de stimuler la croissance et la prospérité commune en Saskatchewan et dans le reste du pays. »

-L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le Canada s'engage à faire progresser les écosystèmes d'innovation qui nous aident à répondre aux défis d'une économie mondiale en rapide évolution et à rester concurrentiels dans le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle. Les investissements annoncés aujourd'hui mettent en lumière les objectifs communs de notre gouvernement et du secteur technologique : soutenir les entreprises locales, développer l'innovation et renforcer la résilience économique à long terme. »

-Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique

« Nous vivons à une époque de changement mondial et de concurrence croissante, mais la Saskatchewan possède ce qu'il faut pour diriger, bâtir et innover avec les meilleurs dans le domaine de la technologie et de l'intelligence artificielle. En appuyant des organismes comme Co.Labs et les chefs de file locaux en matière d'intelligence artificielle, notre gouvernement aide de façon responsable à créer de bons emplois locaux, à attirer des investissements dans notre province et à faire en sorte que la Saskatchewan continue d'être un moteur du secteur canadien de la technologie, maintenant et à l'avenir. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural

« Le soutien de PrairiesCan nous permet d'aller plus loin dans le travail qui compte le plus : aider les fondateurs de la Saskatchewan à accéder à l'expertise, aux réseaux et aux occasions dont ils ont besoin pour développer rapidement les entreprises technologiques en démarrage. Ce financement renforce également la conférence Uniting the Prairies en tant que plateforme pour rassembler investisseurs, partenaires et entreprises en démarrage à forte croissance, augmentant ainsi la visibilité de cette région et accélérant les possibilités pour la technologie des Prairies. »

-Jonathan Lipoth, directeur général, Co.Labs

Faits en bref

Co.Labs est un incubateur indépendant à but non lucratif, financé principalement par les gouvernements fédéral et provincial par l'intermédiaire de PrairiesCan et d'Innovation Saskatchewan.

Uniting the Prairies, une conférence organisée par Co.Labs, est le plus grand événement technologique annuel en Saskatchewan, réunissant plus de 75 investisseurs, plus de 150 entreprises en démarrage et jusqu'à 400 membres de la communauté.

Les projets avec Co.Labs et AiSK sont soutenus dans le cadre d'Écosystèmes d'innovation régionaux, qui contribuent à créer, à développer et à entretenir des écosystèmes d'innovation régionaux inclusifs. Grâce à des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif, le programme soutient les entreprises dans les secteurs prioritaires pour innover, croître et être concurrentielles à l'échelle mondiale.

Les projets avec Coconut Software Corporation, Vendasta Technologies Inc., HomeTeam Live Technologies Inc. et l'Université de Regina sont soutenus dans le cadre de l'Initiative régionale sur l'intelligence artificielle, qui aide à commercialiser de nouvelles technologies d'intelligence artificielle et à accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans des secteurs essentiels comme l'agriculture, les technologies propres, la santé et la fabrication.

Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui contribuent à structurer l'écosystème technologique de la Saskatchewan et à mettre en œuvre l'intelligence artificielle (IA) au moyen d'investissements dans six organisations. Ces investissements contribueront à renforcer et à diversifier l'économie, à stimuler la productivité, à ouvrir de nouveaux marchés et à créer des emplois.

Les projets soutenus annoncés aujourd'hui sont financés dans le cadre de deux programmes :

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 3 766 000 $

Le programme EIR contribue à créer, à faire croître et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Au moyen de ce programme, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif aident les entreprises des secteurs prioritaires à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour deux projets non remboursables dans le cadre du programme EIR :

Co.Labs renforce la collaboration avec les partenaires d'écosystème, élargit ses programmes Expert et X en résidence, améliore les programmes en technologies agricoles et organisera trois conférences Uniting the Prairies, de 2026 à 2028, pour un investissement fédéral de 3 756 000 $.

Artificial Intelligence Saskatchewan Corp. (AiSK) a tenu l'exposition Sask AI Expo le 27 avril 2026, pour un investissement fédéral de 10 000 $.

Initiative régionale sur l'intelligence artificielle (IRIA) - 4 172 561 $

L'IRIA fournit 200 millions de dollars pour aider les entreprises à commercialiser de nouvelles technologies d'intelligence artificielle et à accélérer leur adoption dans des secteurs critiques tels que l'agriculture, les technologies propres, les soins de santé et la fabrication. Ce financement remboursable et non remboursable sans intérêt fait partie de l'engagement pris par le gouvernement dans son budget de 2024 de faire du Canada un chef de file mondial en matière d'intelligence artificielle.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour trois projets remboursables dans le cadre de l'IRIA :

Coconut Software Corporation commercialise une plateforme infonuagique exclusive de gestion de la main-d'œuvre optimisée par l'intelligence artificielle pour le secteur financier, pour un investissement fédéral de 1 522 564 $.

commercialise une plateforme infonuagique exclusive de gestion de la main-d'œuvre optimisée par l'intelligence artificielle pour le secteur financier, pour un investissement fédéral de 1 522 564 $. Vendasta Technologies Inc. commercialise des flux de travail optimisés par l'intelligence artificielle pour soutenir les petites et moyennes entreprises, pour un investissement fédéral de 1 416 100 $.

commercialise des flux de travail optimisés par l'intelligence artificielle pour soutenir les petites et moyennes entreprises, pour un investissement fédéral de 1 416 100 $. HomeTeam Live Technologies Inc. utilise une technologie exclusive pour améliorer la diffusion en continu de contenu sportif, pour un investissement fédéral de 976 730 $.

PrairiesCan a annoncé un investissement pour un projet non remboursable dans le cadre de l'IRIA :

L'Université de Regina élabore une plateforme d'intelligence artificielle utilisant des données sur les anneaux de croissance des arbres pour prévoir les changements climatiques et l'humidité du sol, pour un investissement fédéral de 257 167 $.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunication pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]