EDMONTON, AB, le 4 juin 2026 /CNW/ - L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), et l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, souligneront l'importance de l'amélioration de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels.

Date :

Illustration de la province du Alberta avec un marqueur de localisation indiquant où se trouve Edmonton, accompagné du texte : « Avis aux médias; Edmonton (Alberta) ».

5 juin 2026

Heure :

9 h 30 (HR)

Endroit :

The Little Potato Company

915 av. 36

Nisku (Alberta)

Carte

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

Veuillez prendre en note que les participants doivent porter des chaussures fermées et des pantalons longs.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Narmin Hassam-Clark, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-532-7170; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski a été assermentée au poste de ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781