Les centres de détresse connaissent une hausse de la demande en raison des répercussions de la COVID-19 sur la santé mentale

MONTRÉAL, le 18 août 2022 /CNW/ - Les centres de détresse sont des ressources pouvant sauver des vies dans nos collectivités, et ils ont connu une hausse de la demande des services de crise depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi d'un investissement de 150 000 $ à Tel-Aide Montréal pour appuyer sa ligne d'écoute pendant la pandémie de COVID-19. Le financement aidera l'organisme à gérer la demande accrue grâce au recrutement de plus d'écoutants et permettra de leur fournir de la formation et des ressources pour qu'ils puissent répondre aux divers besoins des appelants.

Ce financement fait partie d'un investissement de 50 millions de dollars annoncé initialement dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 pour soutenir les centres de détresse partout au Canada pendant la pandémie de COVID-19.

Toutes les personnes au Canada, et particulièrement celles qui font partie des communautés mal desservies, ou les personnes touchées par l'iniquité préexistante en matière de services sanitaires, doivent avoir accès à des ressources et à des services essentiels en matière de santé et de santé mentale. En collaborant avec les provinces et les territoires à l'expansion des services virtuels, nous veillons à ce que les personnes au Canada puissent avoir accès à un soutien en cas de crise lorsqu'elles en ont besoin.

Le gouvernement fédéral est résolu à soutenir les personnes au Canada, ainsi que leur santé mentale et leur bien-être, tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada, composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

« La pandémie de COVID-19 a eu d'importantes répercussions sur de nombreuses personnes : elle a touché leur santé physique et mentale, leur emploi, leurs relations et d'autres aspects de la vie. Les centres de détresse comme Tel-Aide Montréal offrent une aide très importante aux personnes, en les dirigeant vers des ressources et des services de soutien qui seront bénéfiques et qui aideront les personnes en situation de crise. Nous voulons que les gens sachent que s'ils ont besoin d'aide, ils ne sont pas seuls et un soutien leur est offert. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Comme pour de nombreux organismes œuvrant dans le domaine du soutien mental, les dernières années de pandémie ont été éprouvantes pour le personnel en raison d'un besoin d'écoute plus important des personnes en situation de crise, de la gestion de cas plus complexes et de la difficulté à recruter des bénévoles. Dans un contexte où le besoin de la population à risque est grandissant, cet investissement nous permettra de débuter la pérennisation de Tel-Aide Montréal à travers des actions concrètes pour rechercher de nouveaux bénévoles, les former et augmenter notre taux de rétention. »

Francine Courtois, DG. Directrice générale intérim, Tel-Aide Montréal.

Un Canadien sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie.

sur trois a déclaré que sa santé mentale s'est détériorée en raison de la pandémie. Le suicide touche des personnes de tous les âges et de tous les milieux au Canada . En moyenne, chaque jour, 12 Canadiens meurent par suicide. Pour chaque personne décédée par suicide, beaucoup d'autres ont des pensées suicidaires ou font des tentatives de suicide.

. En moyenne, chaque jour, 12 Canadiens meurent par suicide. Pour chaque personne décédée par suicide, beaucoup d'autres ont des pensées suicidaires ou font des tentatives de suicide. Les centres de détresse, comme Tel-Aide Montréal, offrent des ressources et des services de soutien essentiels en matière de santé mentale aux personnes qui en ont besoin, notamment des services d'aiguillage et un soutien en cas de crise offert 24 heures sur 24.

Cette annonce de financement fait partie d'un investissement en santé mentale dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, qui prévoyait un financement global de 93 millions de dollars pour soutenir des initiatives liées à la santé mentale, dont 50 millions de dollars destinés à renforcer la capacité des centres de détresse.

L'Agence de la santé publique du Canada continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale et ses partenaires pour mettre en œuvre et maintenir Parlons suicide Canada , un service pancanadien de prévention du suicide qui offre un soutien en situation de crise par téléphone (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et par message texte (le soir). Ce partenariat permet également d'organiser les ressources pour aider les centres de détresse de tout le Canada à répondre aux divers besoins des populations clés pendant et après la pandémie de COVID-19.

continue de travailler avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale et ses partenaires pour mettre en œuvre et maintenir Parlons suicide , un service pancanadien de prévention du suicide qui offre un soutien en situation de crise par téléphone (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et par message texte (le soir). Ce partenariat permet également d'organiser les ressources pour aider les centres de détresse de tout le à répondre aux divers besoins des populations clés pendant et après la pandémie de COVID-19. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés afin de soutenir la santé mentale et la consommation de substances.

