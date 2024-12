Le secrétaire parlementaire Taleeb Noormohamed annonce l'octroi d'une aide financière au Vancouver Fringe Festival pour une période de deux ans

VANCOUVER, BC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Les arts et la culture sont essentiels pour bâtir des communautés créatives, encourager l'expression personnelle et rassembler les gens pour qu'ils échangent des idées et des points de vue divers.

Aujourd'hui, Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville, a annoncé l'octroi de 520 000 dollars à la Vancouver Fringe Festival Society. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Ce financement, accordé au cours des deux prochaines années par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, comprend une aide supplémentaire de 300 000 dollars versée directement à la société dans le cadre du Budget de 2024. Grâce à cet investissement, elle pourra présenter son Vancouver Fringe Festival, qui a lieu chaque année en septembre.

Le Vancouver Fringe Festival se veut une célébration du théâtre indépendant. Il met en vedette des artistes et des compagnies de théâtre émergents et établis, tout en soutenant une programmation non organisée et dirigée par des artistes. Il propose également des activités de participation communautaire, des discussions entre les artistes et le public, ainsi que des spectacles musicaux dynamiques.

Cet investissement permettra au festival de préserver et de promouvoir son héritage de créativité, d'imagination et d'accessibilité, et de continuer à présenter un théâtre et des spectacles artistiques indépendants de grande qualité pour les publics de tous horizons.

Citations

« Le dynamique milieu canadien des arts est là où la créativité, l'inclusion et le talent s'épanouissent. Le Budget de 2024 prévoit un financement ciblé à l'appui des diffuseurs d'arts professionnels, comme la Vancouver Fringe Festival Society, ce qui témoigne de l'engagement de notre gouvernement à assurer la viabilité des institutions culturelles dans nos communautés. Nous sommes fiers d'investir dans le Vancouver Fringe Festival et d'appuyer sa vision pour les arts et les spectacles accessibles et novateurs. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La Vancouver Fringe Theatre Society joue un rôle essentiel dans le développement de la communauté des arts du spectacle de la Colombie-Britannique, en offrant une scène diversifiée aux artistes indépendants et aux nouveaux talents. Ce rendez-vous annuel très attendu accueille des publics de tous horizons et propose une expérience où l'art appartient à tout le monde et où chaque voix peut être entendue et célébrée. Je suis ravi que cette formidable organisation puisse continuer à grandir et à prospérer grâce à ce financement. »

-- Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et député de Vancouver Granville

« Au deuxième rang des plus anciens festivals Fringe du continent, le Vancouver Fringe Festival est voué au développement des artistes. Les fonds versés par le gouvernement du Canada jouent un rôle essentiel dans le rétablissement en cours à la suite de la pandémie et profiteront directement aux artistes indépendants et émergents, qui pourront ainsi promouvoir leur art et leur carrière. »

-- Duncan Watts-Grant, directeur général, Vancouver Fringe Festival Society

Les faits en bref

Fondée en 1983, la Vancouver Fringe Festival Society a pour mission de soutenir les artistes indépendants. Elle organise chaque année, en septembre, le Vancouver Fringe Festival, dans différents emplacements de l'île de Granville. Le festival célèbre cette année son 40e anniversaire.

Les artistes sont au cœur de la programmation unique du Vancouver Fringe Festival. Les participants sont sélectionnés par tirage au sort, et les recettes de la vente de billets sont versées directement aux artistes.

Le Budget de 2024 prévoit le versement de 31 millions de dollars supplémentaires au Fonds du Canada pour la présentation des arts, de 2024 à 2026. Ces fonds, administrés par le ministère du Patrimoine canadien, aideront les diffuseurs et les séries d'arts professionnels. Le Vancouver Fringe Festival est l'un des bénéficiaires de cette aide financière.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles ainsi qu'aux organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques, permettant ainsi aux Canadiens et Canadiennes de vivre un éventail d'expériences artistiques professionnelles dans leurs communautés.

Liens connexes

Budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Vancouver Fringe Festival (en anglais seulement)

