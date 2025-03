MONTAGUE, PE, le 5 mars 2025 /CNW/ - Le transport en commun deviendra plus accessible dans l'est de l'Île-du-Prince-Édouard, grâce à un investissement de plus de 650 000 $ des gouvernements fédéral et provincial, de la Provincial Credit Union, de la société Transportation East, et du Rotary Club de Montague et de l'est de l'Î.-P.-É.

Ce projet a permis à la société Transportation East d'acheter quatre véhicules accessibles aux fauteuils roulants et deux véhicules hybrides afin d'étendre ses services de transport en commun à la demande dans le comté de Kings. Ces investissements amélioreront la qualité de vie des résidents tout en permettant aux usagers du transport en commun de se rendre plus facilement à destination pour leurs activités courantes, notamment aller au travail, se rendre à des rendez-vous médicaux, participer à des activités sociales et rendre visite à leurs proches.

Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR) complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce Plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir du financement fédéral pour le transport en commun afin de permettre à toutes les collectivités de disposer de moyens de transport propres et abordables.

Citations

« Notre gouvernement est fier de soutenir ce projet qui permettra à la société Transportation East d'offrir plus de solutions de transport en commun accessible et abordable aux résidents de l'est de l'île. Cet investissement contribuera à la mise en place d'un réseau de transport en commun qui permet à un plus grand nombre d'insulaires de se déplacer dans leurs collectivités et de vaquer à leurs activités quotidiennes. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

« Disposer d'un transport en commun accessible permet aux gens d'avoir une meilleure qualité et un meilleur niveau de vie. Grâce à cet investissement, les résidents pourront accéder à des services de transport en commun sûrs et fiables dans leur communauté, quelles que soient leurs capacités. »

L'honorable Mark V. McLane, ministre de la Santé et du Mieux-être du gouvernement de l'Île‑du-Prince-Édouard

« Grâce au partenariat au titre du FSTCMR, la société Transportation East a pu étendre la zone dans laquelle elle offrait des services, de Montague et des environs, pour inclure Georgetown, Souris, Eastern Kings, Morell et toutes les régions avoisinantes. Cet élargissement significatif nous permet de rejoindre plus de personnes ayant besoin d'un transport accessible abordable. Avoir accès à nos services améliore la qualité de vie de nos passagers et renforce le sens de la communauté et de l'appartenance pour tous.

Sans ce financement, nous n'aurions pas été en mesure d'étendre nos services à ce point. Le financement que nous avons reçu a eu un impact remarquable sur les services que nous offrons aux résidents de l'est de l'Î.-P.-É., et nous en sommes reconnaissants. Nous continuons de viser l'excellence dans notre prestation de services, et nous sommes très heureux des changements positifs que cette expansion apporte. Nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre travail pour le mieux-être de notre communauté. »

Lisa Chaisson, coordonnatrice, Transportation East Inc.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 540 960 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCMR), la province de l'Île-du-Prince-Édouard investit 25 000 dollars et les 110 240 dollars restants sont conjointement fournis par la Provincial Credit Union, la société Transportation East et le Rotary Club de Montague et de l'est de l'Î.-P.-É.

et les 110 restants sont conjointement par la Provincial Credit Union, la société Transportation East et le Rotary Club de et de l'est de l'Î.-P.-É. Le FSTCMR soutient le développement et l'expansion de solutions locales de transport en commun, en aidant les résidents des collectivités rurales, éloignées, autochtones et nordiques à mener leurs activités courantes, comme accéder aux services, se rendre au travail ou à l'école, à des rendez-vous médicaux et rendre visite à leurs proches.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale allant jusqu'à 10 millions de dollars pour les aider à couvrir le coût des immobilisations, comme l'achat de véhicules et l'aménagement d'infrastructures de soutien (p. ex. des arrêts de bus et des stations de recharge) pour un nouveau réseau de transport en commun ou l'élargissement d'un réseau existant. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 4 mars 2025, et le 8 avril 2025 dans le cas des demandeurs autochtones.

le 8 avril 2025 dans le cas des demandeurs autochtones. Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année en financement permanent pour répondre aux besoins locaux de transport en commun en renforçant la planification intégrée, en améliorant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives. Le FTCC répond aux besoins des collectivités de toutes tailles, des grandes régions métropolitaines aux collectivités de taille moyenne et aux plus petites, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis la réalisation de près de 2 000 projets dans tout le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://housing-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'Infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Transportation East Inc. [en anglais seulement]

https://transportationeast.wixsite.com/transportation-east

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Maureen Coulter, Ministère de la Santé et du Mieux-être, [email protected]; Lisa Chaisson, Coordonnatrice, Transportation East Inc., 902-380-9277, [email protected]