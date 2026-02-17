Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner le Nouvel An lunaire

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, j'adresse mes meilleurs vœux aux personnes qui célèbrent le Nouvel An lunaire, au Canada comme ailleurs dans le monde, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est.

Aussi appelées fête du Printemps, les célébrations du Nouvel An lunaire donnent lieu à l'un des plus importants mouvements de population au monde. Pour l'occasion, les familles et les proches se déplacent sur de longues distances pour se réunir et perpétuer des traditions millénaires, au sein desquelles les aînés occupent une place centrale comme conseillers et gardiens du savoir.

L'année 2026 est celle du Cheval, symbole d'énergie, de liberté et de persévérance. Les qualités de cet animal noble sont une invitation à cultiver la détermination nécessaire pour relever les défis de la vie et avancer avec confiance vers l'avenir.

Cette célébration donne aussi l'occasion de souligner l'apport inestimable des communautés asiatiques de l'Est et du Sud-Est, qui enrichissent notre économie, notre culture et notre identité, tout en contribuant à bâtir un Canada plus fort.

Je souhaite santé, prospérité et bonheur à toutes les personnes qui célèbrent le Nouvel An lunaire! »

SOURCE Patrimoine canadien

