Le gouvernement du Canada investit dans le logement pour faire reculer l'itinérance à West Nipissing

STURGEON FALLS, ON, le 26 juin 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, à Sturgeon Falls, Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier de plus de 2,16 millions de dollars du gouvernement fédéral pour l'ensemble de logements West Nipissing conçu par la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation.

Le gouvernement fédéral investit 1,67 million de dollars par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement et présente un engagement financier de 490 000 $ dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable. Une fois sa construction terminée, l'ensemble West Nipissing offrira 14 logements abordables destinés aux personnes qui s'identifient comme des Autochtones et qui sont à risque de devenir sans abri.

Le mandat de la société Ontario Aboriginal Housing Support Services Corporation est de fournir des logements sûrs et abordables aux membres des Premières Nations, Métis et Inuits qui habitent hors réserves en Ontario, en milieu rural ou urbain. La vision de cet organisme sans but lucratif consiste à diriger la conception et la production de logements durables et adaptés à la culture locale qui encouragent l'excellence dans la communauté et les infrastructures organisationnelles.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir ce projet novateur. L'ensemble de logements West Nipissing viendra en aide à certaines des personnes les plus vulnérables dans notre communauté, puisqu'il offrira à des personnes qui sont à risque d'itinérance un endroit sûr qu'elles pourront appeler leur chez-soi. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement a comme objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique au Canada d'au moins 50 %. Le travail accompli ici par la société Ontario Aboriginal Housing Services représente un pas de plus vers l'atteinte de cet objectif. » - Marc Serré, député fédéral de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« Six de ces logements novateurs sont financés par le programme provincial de logement avec services de soutien pour les Autochtones. Nous avons versé 900 000 dollars pour ce projet dans le cadre de ce programme, qui fournit des fonds d'immobilisations et d'exploitation aux Ontario Aboriginal Housing Services pour augmenter l'offre de logements avec services de soutien pour les Autochtones qui sont sans abri ou qui risquent de la devenir. Cela permet d'offrir un logement et les services de soutien dont les gens ont besoin pour demeurer chez eux, d'une façon qui respecte leur culture et leurs croyances autochtones. » - Vic Fedeli, Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« La demande de logements abordables est forte dans toute la région ainsi que dans le Nord de l'Ontario. Cet ensemble de logements est le fruit d'un partenariat entre tous les intervenants. West Nipissing est toujours ouverte à des partenariats qui contribuent à répondre à nos besoins socioéconomiques. » - Joanne Savage, mairesse de West Nipissing

« Cet ensemble est un excellent exemple de ce qui peut être réalisé lorsque les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les administrations municipales travaillent en partenariat avec des organismes autochtones pour donner aux gens des possibilités de logement pour lesquels le besoin est tellement urgent. Lorsque nous pouvons du même coup produire des habitations à consommation énergétique nette zéro, cela montre notre engagement à la fois envers l'environnement et la viabilité financière à long terme. La société Ontario Aboriginal Housing Services est prête à travailler de nouveau dans le cadre de tels partenariats. » - Justin Marchand, directeur général, Ontario Aboriginal Housing Services

Faits en bref

L'ensemble de logements West Nipissing aura une consommation énergétique nette zéro.

aura une consommation énergétique nette zéro. Tous les logements de l'ensemble seront abordables.

Trois des logements de l'ensemble seront entièrement accessibles.

L'ensemble sera bâti à l'aide de conteneurs d'expédition convertis, un processus novateur pour lequel le proposant a obtenu un prêt sans intérêt de 118 750 $ et une contribution de 371 250 $ du Fonds pour l'innovation.

une contribution de 371 250 $ du Fonds pour l'innovation. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement pilotée par la SCHL, accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et de 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable, une autre initiative découlant de la Stratégie nationale sur le logement pilotée par la SCHL, créera jusqu'à 4 000 logements abordables et réduira le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement.

Le Fonds d'innovation pour le logement abordable versera une aide de 200 millions de dollars sur cinq ans à des projets qui mettent en valeur de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction novatrices, qui permettent de réduire les coûts et les risques liés au financement d'ensembles de logements abordables et qui contribuent à rendre ce secteur plus attrayant pour les promoteurs et les investisseurs privés.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

