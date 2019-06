Le gouvernement du Canada investit dans le logement pour faire reculer l'itinérance à Ottawa

Aujourd'hui, à Ottawa, Mona Fortier, députée de la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé un engagement financier de plus de $3,65 million du gouvernement fédéral pour la construction d'un ensemble de logements avec services de soutien de la Shepherds Good Hope sur le chemin Montréal.

Grâce à cet engagement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux fonds investis par d'autres partenaires, notamment la Ville d'Ottawa et la Province de l'Ontario, cet ensemble de Shepherds of Good Hope fournira 42 logements abordables à des personnes qui connaissent l'itinérance chronique et qui nécessitent des services 24 heures sur 24.

L'organisme caritatif Shepherds of Good Hope aide des personnes qui risquent de se retrouver à la rue à stabiliser leur situation. Il offre des programmes d'hébergement spécialisés et des logements permanents avec services de soutien sur place, 24 heures sur 24.

« Notre gouvernement s'emploie à aider ceux qui en ont besoin. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'investir dans cette initiative. L'ensemble de logements avec services de soutien du chemin Montréal viendra en aide à certaines des personnes les plus vulnérables d'Ottawa, puisqu'il offrira à des personnes qui ont vécu dans la rue un endroit sûr qu'elles pourront appeler leur chez-soi. Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement a comme objectif ambitieux de réduire l'itinérance chronique au Canada d'au moins 50 %. Le travail accompli par Shepherds of Good Hope nous rapproche un peu plus de cet objectif. » - Mona Fortier, députée de la circonscription fédérale d'Ottawa-Vanier

« L'organisme les Bergers de l'Espoir est un chef de file de la lutte contre la crise de l'itinérance. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie cette initiative avec enthousiasme. Nous voulons investir dans le logement sûr et abordable à Ottawa, en Ontario, et dans tout le pays pour que tous les Canadiens aient un chez-soi. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La Ville d'Ottawa est résolu à fournir des logements sécuritaires et abordables à tous ses résidents et à mettre fin à l'itinérance chronique, conformément à notre Plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance. En travaillant main dans la main avec les gouvernements provincial et fédéral et avec les Bergers de l'Espoir, la Ville accroît son parc de logements avec services de soutien tout en aidant les adultes les plus vulnérables. » - Jim Watson, maire, Ville d'Ottawa

« Nous sommes emballés de pourvoir procurer des logements permanents à 42 personnes de tous les genres qui sont actuellement sans abri. Notre modèle novateur de logements supervisés est conçu spécialement pour répondre aux besoins complexes des sans-abri adultes, qui ont connu les traumatismes accompagnant la toxicomanie et les problèmes de santé mentale. » - Deirdre Freiheit, présidente et chef de la direction des Bergers de l'espoir

En construisant son ensemble de logements avec services de soutien du chemin Montréal, la Shepherds of Good Hope vise à réaliser une économie d'énergie de 39,40 % et une réduction de 27,30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Tous les logements de l'ensemble seront abordables.

Tous les résidents seront des personnes ayant eu des problèmes de dépendance qui ont connu l'itinérance chronique et qui ont besoin de services 24 heures sur 24. Ils proviendront essentiellement des refuges pour sans-abri. Ainsi, les personnes qui vivent actuellement dans ces refuges auront accès à un appartement où elles pourront habiter de façon durable et autonome. Cela leur permettra de développer leur indépendance, de se créer un milieu de vie et de retrouver leur dignité.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

