Le gouvernement du Canada investit dans le logement abordable à Winnipeg

WINNIPEG, le 7 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg Centre, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), annonce un engagement financier de près de 25,6 millions de dollars du gouvernement fédéral pour la construction de l'ensemble West Broadway Commons, un immeuble résidentiel de 12 étages comptant 110 logements autonomes, dont 56 seront abordables.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), aux contributions des promoteurs de l'ensemble, notamment le diocèse de la Terre de Rupert et les membres de la congrégation anglicane All Saints, à la participation d'autres partenaires, soit la Province du Manitoba, la Ville de Winnipeg, Manitoba Hydro et d'importants investisseurs, y compris le Jubilee Fund, la Catherine Donnelly Foundation et le New Market Funds, ainsi qu'à des dons majeurs de donateurs privés, cet ensemble répondra aux besoins de familles monoparentales, de femmes enceintes, de nouvelles mamans, de nouveaux arrivants/réfugiés (en particulier les femmes et les Autochtones), de personnes handicapées et de jeunes à risque.

Propriété de l'église anglicane All Saints (partenaire majoritaire) et de UWCRC 2.0 Inc. (partenaire minoritaire), l'ensemble offrira également des services de soutien sur place, comme des séances sur la déclaration de revenus et les aptitudes à la vie quotidienne, des ateliers sur la gestion d'un budget, des groupes de soutien parental et d'autres groupes de soutien, par l'intermédiaire de bénévoles et de différents organismes, notamment New Journey Housing et RentSmart.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr, c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé, dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, à créer 125 000 nouveaux logements et à combler les besoins en logement de 530 000 familles au cours des 10 prochaines années. Nous sommes fiers d'investir dans cet ensemble, qui fournira un logement abordable à 56 familles dans le besoin ici, au centre-ville de Winnipeg. » - Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg Centre

« Le projet West Broadway Commons reflète l'engagement de l'église All Saints et du diocèse anglican de la Terre de Rupert à favoriser des communautés inclusives et dynamiques, en répondant aux besoins en logements abordables d'une manière innovatrice et durable. Nous sommes reconnaissants que le Fonds national de co-investissement pour le logement de la SCHL rende possible la réaffectation des terres de l'Église, d'une manière qui exprime notre objectif commun de gérer nos ressources dans un esprit de service pour le bien commun. Nous célébrons la vision et les efforts inlassables des membres de All Saints au cours des dernières années pour mener à bien ce projet. Nous sommes honorés que l'Esprit d'amour, de justice, d'hospitalité et d'espoir du Créateur nous ait guidés dans ces entreprises, avec la promesse d'un lieu accueillant où les familles de moyens et d'origines divers peuvent construire une communauté authentique et créer un lieu pour se sentir chez elles. » - Le très révérend Paul N. Johnson, doyen, diocèse de la Terre de Rupert

« Nous sommes fiers que West Broadway Commons représente un exemple novateur de la façon dont des congrégations religieuses peuvent réaménager une partie de leur terrain pour fournir des logements, créer une communauté et contribuer à la santé sociale de leur quartier. Nous n'aurions pu y arriver sans le Fonds national de co-investissement pour le logement, les compétences et l'engagement de notre partenaire, ainsi que l'aide de membres et de bienfaiteurs de la collectivité. » - David Wilson et Sandi Mielitz, église anglicane All Saints, au nom de la coentreprise West Broadway Commons

« Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral, à la SCHL, à la province, à All Saints Anglican et à UWCRC 2.0 Inc. pour appuyer le projet West Broadway Commons dans le cadre du programme de logement du centre-ville de la réserve Housing Rehabilitation Investment Reserve de la Ville de Winnipeg. Ce programme a été conçu pour appuyer le développement de projets d'habitation qui renforcent la viabilité et la durabilité de notre centre-ville. L'annonce faite aujourd'hui d'une contribution de 250 000 $, jumelée à un soutien équivalent au projet jumeau de l'UWCRC 2.0 à 290 Colony, annoncé plus tôt cette année, signifie que ce programme a appuyé plus de 100 nouveaux logements abordables dans le centre-ville de Winnipeg. En plus de répondre aux besoins de logements à revenus mixtes des résidents du centre-ville, ces projets créeront également des espaces commerciaux supplémentaires dans les secteurs achalandés et accessibles de notre ville. » - Brian Mayes, président, Comité permanent des biens et du développement, du patrimoine et du développement du centre-ville et conseiller municipal de Saint-Vital

Faits en bref

L'immeuble vise à réaliser des économies d'énergie et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

. Au total, 33 des 110 logements seront accessibles, et toutes les aires communes seront conçues selon des normes de conception universelle.

Pour assurer la supervision de l'aménagement de cet ensemble, l'église anglicane All Saints (partenaire majoritaire) et UWCRC 2.0 Inc. (partenaire minoritaire) ont créé une société en coentreprise sans but lucratif régie par un conseil formé majoritairement de bénévoles.

Autres fonds reçus : 1 320 000 $ au titre du programme de crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs du Manitoba , 250 000 $ aux termes de la réserve pour la remise en état des logements de la Ville de Winnipeg , environ 210 000 $ dans le cadre du programme PowerSmart de Manitoba Hydro, 711 299 $ par l'intermédiaire du New Market Funds de Vancouver , 500 000 $ par l'entremise de la Catherine Donnelly Foundation de Toronto et 215 000 $ au titre du Jubilee Fund du Manitoba , ainsi que d'importants dons privés.

, 250 000 $ aux termes de la réserve pour la remise en état des logements de la Ville de , environ 210 000 $ dans le cadre du programme PowerSmart de Manitoba Hydro, 711 299 $ par l'intermédiaire du New Market Funds de , 500 000 $ par l'entremise de la Catherine Donnelly Foundation de et 215 000 $ au titre du Jubilee Fund du , ainsi que d'importants dons privés. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans le cas de l'ensemble West Broadway Commons, par exemple, un protocole d'entente a été signé avec la Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations et New Journey Housing, en vertu duquel au moins 20 logements seront réservés à des familles de nouveaux arrivants.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

