L'entreprise d'Eeyou Istchee obtient une aide financière de 99 999 $ de DEC.

WHAPMAGOOSTUI, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises pour qu'elles saisissent des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 99 999 $ à The Indigenous Consulting Group Inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise en démarrage de poursuivre son développement et de se concentrer sur le soutien aux entreprises autochtones et non autochtones du Nord-du-Québec en intégrant à la fois des connaissances commerciales empiriques et un savoir propre aux cultures cries et autochtones.

The Indigenous Consulting Group est une entreprise spécialisée dans les services de gestion stratégique à l'intention des communautés cries et autochtones du Québec. Elle a pour objectif de stimuler le développement et la croissance des entreprises ainsi que la collaboration et les partenariats avec des intervenants non autochtones, tout en valorisant les valeurs autochtones. L'entreprise souhaite développer de nombreuses occasions de développement économique dans la région avec agilité et en exploitant divers réseaux, notamment dans les secteurs de l'exploitation minière, des énergies renouvelables et du tourisme.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie prenante d'une économie forte. DEC est là pour les aider à prendre leur envol et à saisir des occasions de diversification économique. Je suis fière du soutien de DEC au projet de The Indigenous Consulting Group. Ces investissements contribuent à la réconciliation en créant des opportunités dans les communautés autochtones. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« En tant qu'entreprise autochtone en phase de démarrage, il est essentiel, au cours des premières années, d'être soutenu par divers partenaires financiers. C'est un facteur important pour la réussite et la longévité de l'entreprise. Nous sommes également enthousiastes et désireux de soutenir d'autres entreprises et sociétés autochtones et non autochtones ayant des perspectives autochtones uniques dans le cadre d'initiatives de réconciliation des entreprises. L'accès, le développement et la collaboration à de nombreux projets et opportunités dans le cadre de partenariats authentiques sont ce que nous nous efforçons de faire progresser, en accordant une grande attention à l'équilibre entre le développement et le respect de l'environnement dans le cadre de pratiques durables. »

Robert Auclair, président, et Bruno Pereira, président-directeur général, The Indigenous Consulting Group Inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

