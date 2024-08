Deux conseils de bande obtiennent des aides financières totalisant plus de 1 170 000 $ de DEC.

GASPÉ, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique ainsi qu'à réaliser des projets d'infrastructure communautaire contribue au développement économique des régions du Québec et favorise la réconciliation économique. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont annoncé aujourd'hui l'attribution de trois contributions financières non remboursables totalisant plus de 1 170 000 $ à deux communautés autochtones de la Gaspésie reconnues pour leur apport à l'économie régionale et pour leur potentiel de développement.

Les bénéficiaires sont le Micmacs of Gesgapegiag Band et le gouvernement Mi'gmaq de Listuguj. Les sommes allouées ont permis la construction d'installations sanitaires dans un parc ainsi que le développement d'une stratégie de diversification touristique à Gesgapegiag et la construction de serres communautaires à Listuguj.

Un complément d'information sur les trois projets est fourni dans le document connexe.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Le gouvernement du Canada a à cœur la vitalité des collectivités. Des instances comme le Micmacs of Gesgapegiag Band et le gouvernement Mi'gmaq de Listuguj déploient des initiatives qui font rayonner leur milieu et qui créent des retombées des plus positives pour la Gaspésie. Ce soutien ciblé de DEC arrive à point pour appuyer la réalisation de ces trois projets. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement s'est engagé à promouvoir le développement économique des communautés autochtones et à faire avancer la réconciliation. Nous sommes donc fiers aujourd'hui de mettre en lumière le travail de deux communautés micmaques de la Gaspésie qui créent non seulement de bons emplois dans la région, mais valorisent aussi leur communauté tout en apportant une contribution précieuse et durable à la société québécoise. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le budget fédéral de 2024 propose la section Un avenir équitable pour les Autochtones dont le but est d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à disposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions et ainsi continuer à réaliser d'importants progrès vers la réconciliation.

