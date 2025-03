Un financement de 3 millions de dollars contribuera à la croissance continue de cette attraction touristique populaire

REGINA, SK, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le Canada possède sa propre « police à cheval » depuis 1873. Depuis 140 ans, ces agents de police typiquement canadiens sont formés à Regina. Leurs emblématiques uniformes de service en serge rouge sont reconnus dans le monde entier, et le Carrousel de la GRC, présenté partout au Canada et dans le monde entier, est une démonstration typiquement canadienne de compétences équestres. Ces deux éléments rendent hommage aux origines de la GRC, qui remonte au XIXe siècle lorsqu'il s'agissait d'un service de police montée dans l'Ouest canadien.

Le gouvernement du Canada investit dans le Centre du patrimoine de la GRC (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Le Centre du patrimoine de la GRC a été créé en 2007 sur le terrain de l'École de la GRC à Regina, afin de faire connaître et de célébrer l'histoire riche et en évolution de la police nationale du Canada à l'endroit même où elle a vu le jour.

L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement de 3 000 000 $ dans le cadre du Programme de diversification de l'économie de l'Ouest (PDEO) pour soutenir le Centre du patrimoine de la GRC dans le renouvellement de ses programmes et le maintien des activités essentielles à la poursuite de sa croissance. Ce financement permettra au Centre de maintenir ses activités actuelles et d'embaucher davantage de personnel, de créer et de présenter de nouvelles expositions et de nouveaux programmes sur place et itinérants, et de mettre à jour les programmes et les services offerts afin d'attirer davantage de visiteurs. Le financement servira également à la préservation et à la rénovation du bâtiment.

Citations

« Le Centre du patrimoine de la GRC raconte l'histoire de la police nationale du Canada, offrant aux visiteurs l'occasion de réfléchir, d'apprendre et d'entendre différents points de vue. Grâce à des investissements continus, nous soutenons les efforts du Centre visant à raconter une histoire plus complète, une histoire qui reconnaît le passé, amplifie les voix autochtones et se tourne vers un avenir façonné par la réconciliation. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre de PrairiesCan

« L'histoire de la GRC est l'histoire du Canada, et ce financement nous permettra de continuer à l'explorer et à la raconter, en offrant une expérience de classe mondiale aux visiteurs du monde entier. Nous remercions PrairiesCan pour cet investissement dans notre province et notre population. »

-Sam Karikas, directrice principale, Centre du patrimoine de la GRC

Faits en bref

Le gouvernement du Canada soutient le Centre du patrimoine de la GRC depuis sa création et sa construction il y a 20 ans.

soutient le Centre du patrimoine de la GRC depuis sa création et sa construction il y a 20 ans. Le Centre du patrimoine de la GRC est un organisme sans but lucratif qui n'appartient pas à la GRC, n'est pas exploité par elle et n'est pas financé par elle. Le Centre se veut un lieu de découverte, d'exploration, de réflexion et de réconciliation. Il s'appuie sur un calendrier de programmation riche et en constante évolution, ainsi que sur des partenariats solides pour concrétiser cette vision.

Chaque année, le Centre accueille environ 30 000 visiteurs de plus de 30 pays et offre des programmes de formation en classe et en ligne à environ 20 000 étudiants dans chaque province et territoire du Canada .

