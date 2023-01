PORT COLBORNE, ON, le 11 janv. 2023 /CNW/ - Le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement est essentiel à l'économie du Canada. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et fiables pour appuyer la croissance économique du Canada, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, et le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines, Chris Bittle, ont annoncé aujourd'hui qu'un montant pouvant atteindre 22,7 millions de dollars serait investi, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour améliorer le canal Welland. Cet investissement aura des retombées importantes pour la région, notamment en réduisant la congestion actuelle de la chaîne d'approvisionnement et en facilitant la circulation des marchandises au port.

Le projet de 45,3 millions de dollars aidera la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent à reconstruire et à réfectionner trois quais situés au canal Welland à Port Colborne, en Ontario. Le projet vise à relancer ces quais, qui sont actuellement hors service, afin de soutenir les activités et d'accroître la capacité du corridor commercial.

Le gouvernement du Canada investit pour aider à renforcer la capacité économique du Canada et les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Les investissements dans la réfection d'infrastructures existantes dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité de nos chaînes d'approvisionnement sont essentiels à la réussite économique du Canada et au développement durable. L'investissement de notre gouvernement dans la région de Niagara permettra de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement de l'Ontario et de l'ensemble du pays demeurent efficaces et fiables pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cette annonce amène le monde à Port Colborne, ce qui change la donne pour Niagara. Les ressources dynamiques de la région de Niagara sont redécouvertes alors que nous traçons notre voie économique future. De nouvelles entreprises et de nouvelles possibilités sont créées sur des terres autrefois abandonnées le long du canal Welland et, aujourd'hui, notre gouvernement prend une mesure audacieuse pour renforcer le corridor commercial des ports du Niagara tout en ouvrant la porte à une expansion du marché touristique de classe mondiale de Niagara. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones et député de Niagara-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui est un bon exemple de la façon dont le gouvernement du Canada, avec des partenaires comme la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, continue d'améliorer nos infrastructures tout en approvisionnant les Canadiens et en soutenant les entreprises. La réhabilitation des quais améliorera la connectivité multimodale le long des routes commerciales en étant à proximité des chemins de fer et en permettant l'accès aux marchés internationaux. »

Chris Bittle

Secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et député de St. Catharines

« La Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent se réjouit de ce soutien du Fonds national pour les corridors commerciaux. Nous avons hâte de travailler avec tous les partenaires pour remettre ces quais en service dans le but d'ajouter plus de fluidité à la chaîne d'approvisionnement du Canada et de renforcer notre connexion aux marchés mondiaux. Une fois les travaux terminés, la capacité de manutention des marchandises augmentera d'un million de tonnes par an et de nouvelles possibilités de transport maritime seront créées pour les exportateurs canadiens, ainsi qu'un quai pour les navires de croisière et la possibilité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. »

Terence Bowles

Président et chef de la direction, Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

