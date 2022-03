L'organisme montréalais obtient une aide financière de 2,6 M$ de DEC.

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les organisations de l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 2,6 M$ à Montréal en Histoires. Cet appui de DEC lui permettra de bonifier son offre touristique et d'ainsi participer à l'essor économique et au dynamisme de la métropole, durement touchée par la pandémie.

Montréal en Histoires est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire découvrir, d'explorer et de célébrer l'histoire d'une métropole par le biais des arts numériques et de diverses technologies. Précurseur au Québec, Montréal en Histoires est le producteur de Cité Mémoire, le plus grand parcours de vidéoprojections au monde. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, l'organisme procède à sa première phase d'investissements pour bonifier l'expérience du public et des touristes. Pour ce faire, Montréal en Histoires compte notamment sur la création de nouveaux tableaux, l'ajout de parcours et la mise à jour de son application mobile. Le projet permettra de créer sept emplois directs et de faire rayonner la créativité montréalaise à l'international.

Au moyen de tableaux de projections, d'une application mobile, de vidéos en réalité augmentée et virtuelle, l'OBNL fondé en 2006 s'appuie sur la richesse patrimoniale de Montréal pour agrémenter les attraits touristiques du centre-ville. Son projet Cité Mémoire met en valeur le savoir-faire et la créativité de l'écosystème technologique de pointe de la métropole et sert de vitrine d'innovation technologique pour le développement d'entreprises numériques.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Les organismes touristiques innovants sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Ils ont été grandement affectés par la pandémie, et nous les aidons à améliorer leur offre et à demeurer compétitifs. Je suis ravie du soutien de notre gouvernement à Montréal en Histoires : son projet Cité Mémoire a démontré au fil des années de réelles retombées pour la métropole. Son apport à la vitalité économique montréalaise est indéniable. Nul doute qu'avec ce projet, l'organisme saura connaître un succès renouvelé qui continuera de faire rayonner toute la région, le Québec et le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'industrie touristique a été durement touchée par la pandémie et le gouvernement du Canada s'est engagé à en accompagner les joueurs clés pour qu'ils soient prêts à rebondir avec vigueur. Nous sommes là depuis le début de cette situation sans précédent, avec des mesures concrètes; nous devons planifier la relance économique, et celle-ci ne saurait se faire sans l'apport des acteurs du milieu touristique, afin de repartir ensemble plus forts et plus résilients. »

L'honorable Marc Miller, député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Montréal en Histoires est immensément reconnaissant de la confiance accordée par Développement économique Canada pour les régions du Québec. Après deux années de pandémie, cette importante contribution est salutaire pour l'organisation et a permis à celle-ci le développement et la bonification de nos œuvres et parcours au centre-ville, mais également sur toute l'île de Montréal. Elle permet ainsi à l'organisation d'anticiper l'avenir avec optimisme. »

Martin Laviolette, directeur général et producteur délégué, Montréal en Histoires

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]