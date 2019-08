Le gouvernement du Canada investit dans la recherche pour améliorer la santé des Canadiens et des Canadiennes

Le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé recevra un financement stable pour les huit prochaines années

ANTIGONISH, NS, 26 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui plus de 7,7 millions de dollars sur huit ans pour le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé (CCNDS) à l'appui de la recherche et de l'échange de connaissances fondées sur des données probantes en vue d'améliorer l'équité en santé au Canada. Ce financement permettra au milieu canadien de la santé publique d'intervenir par rapport aux déterminants sociaux de la santé, ce qui contribuera à combler l'écart entre les personnes en excellente santé et celles qui sont en mauvaise santé.

Même si tous les Canadiens devraient profiter des bienfaits d'une bonne santé, il existe des inégalités persistantes en santé pour de nombreuses personnes, notamment celles de faible statut socioéconomique, les Autochtones, les membres de minorités sexuelles, raciales ou ethniques, les immigrants et les personnes qui ont des incapacités physiques ou mentales. Les maladies chroniques, comme le cancer, les maladies du cœur et le diabète, touchent certains groupes de la population plus que d'autres.

Les investissements dans le CCNDS, que l'on accueille à l'Université St Francis Xavier et qui est reconnu pour son travail voué à l'amélioration des connaissances, des compétences, des politiques, des structures et des prises de décisions dans le domaine de la santé publique, favorisera l'avancement de l'égalité en matière de santé et la réduction des méfaits dans des contextes sociaux, qui diminuent la santé au Canada.

« Le travail effectué par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé est essentiel pour attaquer les défis, qui jusqu'à tout récemment, n'étaient pas perçus comme des enjeux en santé. Le financement stable que l'on a annoncé aujourd'hui contribuera à trouver des façons d'améliorer nos systèmes de santé et de répondre aux disparités sur le plan de la santé partout au pays. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre de la Santé

« Cet investissement majeur appuie la recherche cruciale qui joue un rôle dans l'amélioration de la santé pour toute la population canadienne. L'Université St Francis a l'honneur d'accueillir le Centre de collaboration nationale en santé publique (CCNSP) en tant que pierre angulaire de notre communauté en matière de recherche. »

Dr Kevin Wamsley, président de l'Université St Francis

L'accord de renouvellement comprend 973 666 dollars par année, à partir de 2020 jusqu'en 2028, pour un montant total de 7 789 328 dollars sur une étendue de huit ans.

Les travaux actuels du CCNDS portent notamment sur des partenariats intersectoriels pour le renforcement des capacités organisationnelles en matière d'équité en santé, des interventions pour l'intégration de cibles en matière d'équité, la surveillance des opioïdes, le logement, la réconciliation avec les Autochtones, les initiatives de lutte contre le racisme, un environnement bâti sain, la santé mentale, la sécurité alimentaire, les interventions communautaires et le développement de la petite enfance.

Au cœur du système plurisectoriel de la santé au Canada , les centres de collaboration nationale rendent la recherche en santé publique plus pertinente et compréhensible pour les professionnels de la santé publique afin qu'ils puissent s'en servir au quotidien dans la pratique et pour la prise de décisions stratégiques.

, les centres de collaboration nationale rendent la recherche en santé publique plus pertinente et compréhensible pour les professionnels de la santé publique afin qu'ils puissent s'en servir au quotidien dans la pratique et pour la prise de décisions stratégiques. Chacun des six centres de collaboration nationale est spécialiste dans un domaine prioritaire de la santé publique : la santé environnementale (la Colombie-Britannique) ; les maladies contagieuses (le Manitoba ) ; méthodes et outils (l' Ontario ) ; la politique publique saine (le Québec) et les déterminants de la santé (la Nouvelle-Écosse). De concert, ces réseaux permettent des prises de décisions éclairées et renforcent les programmes et politiques de santé publique au Canada .

