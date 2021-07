Le gouvernement du Canada investit dans la recherche pour aider à protéger les pêches et les écosystèmes de l'Atlantique

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La protection de nos espèces aquatiques et de nos océans est essentielle à la croissance d'une économie bleue pour les générations futures. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans la recherche pour mieux protéger et comprendre les stocks de poissons canadiens et leurs habitats.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé un financement de plus de 700 000 dollars pour la recherche sur les déversements d'hydrocarbures et les sciences halieutiques. Ce financement appuie deux projets, d'une durée de deux à cinq ans, qui visent à mieux détecter les déversements d'hydrocarbures et à mieux intervenir en la matière, ainsi qu'à améliorer la façon dont nous gérons nos pêches de façon durable. L'Université Dalhousie a reçu 112 500 dollars sur deux ans pour mettre au point deux types différents de véhicules sous-marins dotés de capteurs spéciaux, qui sont conçus pour cerner les hydrocarbures et les sous-produits pétroliers dans l'eau, après un déversement en mer et pendant les efforts d'intervention. Ce projet est financé dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaires du Plan de protection des océans, qui vise à nous assurer d'avoir accès aux meilleures informations et méthodes scientifiques disponibles pour intervenir en cas de déversement d'hydrocarbures dans les eaux canadiennes.

L'Université a également reçu 594 550 dollars sur cinq ans pour mettre au point une nouvelle méthode d'estimation de la taille de la population de flétan de l'Atlantique en fonction de leur ADN, en vue d'aider à comprendre comment l'espèce peut être gérée de manière durable. Les résultats de cette étude peuvent aider à éclairer l'application de cette nouvelle approche à d'autres pêches.

Les données recueillies dans le cadre des projets annoncés aujourd'hui nous aideront à soutenir et à protéger nos océans, et à mieux gérer nos pêches au profit des Canadiens qui en dépendent.

« En tant que nation océanique, le Canada est un chef de file mondial en sciences aquatiques. Nous sommes fiers de continuer à faire progresser le domaine de la protection des océans et la recherche sur les pêches. Les investissements dans de telles études scientifiques nous aideront à mieux comprendre nos écosystèmes marins et à savoir comment les protéger. Ces connaissances sont essentielles à la gestion de nos pêches et à l'édification d'une économie bleue plus forte et plus durable. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La recherche et l'innovation sont des éléments clés de la protection de notre environnement. Le Canada est déterminé à préserver nos océans et nos écosystèmes aquatiques au moyen de la science. Depuis 2016, des projets comme celui-ci dans le cadre du Plan de protection des océans ont permis de protéger plus que jamais nos océans et nos voies navigables. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

« L'Université Dalhousie a su se forger une place de chef de file mondial en matière de recherche océanique. Nos chercheurs assurent la protection et l'utilisation durable de nos océans grâce à des recherches novatrices et multidisciplinaires. Ce financement de Pêches et Océans Canada améliorera notre recherche sur deux questions importantes ─ la détection et la caractérisation des résidus de déversement d'hydrocarbures, et la durabilité de la population de flétan de l'Atlantique. »

Alice Aiken, vice-présidente, Recherche et Innovation, Université Dalhousie

Faits en bref

Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars est le plus important investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada. Ce plan national crée un système de sécurité maritime plus solide qui offre des possibilités économiques aux Canadiens d'aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et l'eau propre pour des générations. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux, et les collectivités côtières.

qui favorisaient la restauration de l'habitat dégradé, le rétablissement des stocks de poissons épuisés, et la durabilité des principaux stocks de poissons du Canada. La Loi ainsi modifiée prévoyait également une protection complète de tout le poisson et de son habitat, et renforçait le rôle des peuples autochtones dans l'examen des projets et l'élaboration des politiques, tout en reconnaissant que les décisions peuvent être guidées par les principes de durabilité, de précaution, et de gestion des écosystèmes. En décembre 2017, le gouvernement du Canada a annoncé l'Initiative de recherche multipartenaire de 45,5 millions de dollars visant à améliorer la collaboration avec les experts en intervention sur les déversements d'hydrocarbures du monde entier, à faire progresser la recherche sur ces déversements au Canada, et à réduire au minimum les répercussions environnementales des déversements d'hydrocarbures.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie pour une économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans l'ensemble des secteurs océaniques.

