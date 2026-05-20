OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Afin de faire progresser de façon significative et durable la réconciliation au Canada, il est essentiel d'investir dans la recherche menée par les Autochtones. Cet investissement permet aux communautés des Premières Nations et aux communautés inuites et métisses de participer pleinement à la recherche et à sa gouvernance, de relever les défis pressants auxquels elles font face et d'élaborer des solutions qui reflètent leurs valeurs et leurs priorités. Il contribue également à la protection et à la revitalisation des langues, des traditions et des systèmes de connaissances autochtones transmis de génération en génération.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui un investissement de 12,7 millions de dollars en faveur d'initiatives de recherche qui sont axées sur les Autochtones.

Sous l'égide des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada - le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) -, cet investissement permettra d'appuyer 42 projets de recherche qui sont non seulement menés par des Autochtones, mais accordent aussi la priorité au leadership autochtone.

Ces projets sont financés par l'intermédiaire de trois occasions de financements annoncés dans le Budget 2024 :

les subventions Connexion pour les capacités et le leadership autochtones en recherche;

les subventions Réseaux pour l'innovation et le leadership autochtones en recherche (étape 1);

la prolongation des subventions du Réseau de recherche inuit (phase 3).

Un financement supplémentaire sera accordé au cours des quatre prochaines années grâce à la deuxième étape des subventions Réseaux pour l'innovation et le leadership autochtones en recherche.

Citations

« Investir dans la recherche menée par des Autochtones, c'est investir dans l'avenir du Canada. En donnant aux communautés des Premières Nations et aux communautés inuites et métisses la possibilité de prendre en main les recherches centrées sur leurs propres priorités, nous soutenons l'adoption de solutions visant à répondre à des défis urgents et nous favorisons la transmission des savoirs, des langues et des traditions autochtones aux générations à venir. »

- Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La recherche en santé est particulièrement efficace lorsqu'elle tient compte des priorités des communautés. Grâce à notre partenariat avec Inuit Tapiriit Kanatami, nous soutenons des projets de recherche menés par les Inuit et ancrés dans l'expérience, les connaissances et les points de vue des communautés inuites. Ces travaux permettront d'orienter les politiques et les services de santé afin de mieux favoriser la santé et le bien-être des Inuit de tout le pays. »

- Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Les organismes fédéraux de financement de la recherche restent déterminés à renouveler leurs relations avec les peuples autochtones, afin de bâtir une société plus égalitaire, de respecter la valeur des systèmes de connaissances autochtones et d'établir des liens fondés sur le respect mutuel. À ce titre, les organismes s'engagent à soutenir la recherche menée par les Autochtones et se réjouissent de pouvoir fournir ce financement essentiel et opportun qui fera progresser la réconciliation. »

- Normand Labrie, président, Comité de coordination de la recherche au Canada, et président par intérim, Conseil de recherches en sciences humaines

« Les IRSC sont fiers d'approfondir leur partenariat avec Inuit Tapiriit Kanatami et de faire progresser la Stratégie nationale inuite sur la recherche grâce à la phase 3 des subventions du Réseau de recherche inuit. Fondée sur les priorités de leur peuple, la recherche menée par les Inuit est essentielle pour relever les défis urgents en matière de santé auxquels elles et ils sont confrontés. En renforçant l'autodétermination et en développant des capacités durables, les travaux financés permettront de trouver des solutions qui amélioreront la santé et le bien-être au sein de l'Inuit Nunangat et au-delà. »

- Paul Hébert, président, Instituts de recherche en santé du Canada

« Au CRSNG, notre objectif est de consolider le rôle du Canada en tant que chef de file mondial dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Accorder la priorité à la recherche menée par les Autochtones et accroître le soutien qui lui est accordé s'inscrit dans le cadre de cet objectif, et nous sommes heureux que l'annonce d'aujourd'hui soutienne un éventail de projets aussi vaste. Donner aux communautés des Premières Nations et aux communautés inuites et métisses les moyens de jouer un rôle de premier plan en mettant à profit leurs connaissances et leurs perspectives uniques permet de faire progresser les priorités autochtones et d'enrichir le paysage scientifique canadien, ce qui favorise les percées et l'excellence nécessaires pour faire progresser la recherche au bénéfice de toute la population. »

- Alejandro Adem, membre de la Société royale du Canada, et président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

Faits en bref

Les trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada - le CRSH, le CRSNG et les IRSC - collaborent pour soutenir la recherche et la formation à la recherche dans les domaines des sciences humaines, des sciences naturelles, du génie et de la santé.

Le concours des subventions Connexion pour les capacités et le leadership autochtones en recherche a permis de financer 16 projets axés sur les priorités de recherche des Premières Nations et des Métis - un investissement de près de 800 000 $ destiné à soutenir la collaboration en recherche et le renforcement des capacités sous la direction des Autochtones.

Dans le cadre des subventions Réseaux pour l'innovation et le leadership autochtones en recherche (première étape), 25 subventions d'une durée d'un an ont été accordées pour soutenir la mise en place de réseaux axés sur les Premières Nations et les Métis, ce qui représente un investissement de plus de 1,87 million de dollars. Cette première phase a également permis de mettre à l'essai un certain nombre d'innovations sur le plan de l'évaluation par les pairs, dont de nouveaux critères d'évaluation spécifiques aux Autochtones, qui ont été formulés en collaboration avec le Groupe de référence sur les bonnes pratiques d'évaluation par les pairs pour la recherche autochtone afin de veiller à ce que le processus d'évaluation reflète les perspectives et les valeurs autochtones. La deuxième étape des subventions Réseaux pour l'innovation et le leadership autochtones en recherche sera lancée au courant de l'année 2026. Elle offrira sur invitation des fonds supplémentaires pour soutenir la croissance continue des réseaux.

La phase 3 des subventions du Réseau de recherche inuit représente un investissement important de 10 millions de dollars sur quatre ans pour poursuivre l'expansion du Réseau de recherche inuit et renforcer la recherche menée par les Inuit et le partage de leurs connaissances. En collaboration avec Inuit Tapiriit Kanatami et les quatre organisations inuites établies en vertu d'un traité - et conformément à la Stratégie nationale inuite sur la recherche et à la Politique sur l'Inuit Nunangat -, ce travail témoigne du respect et de la compréhension des structures de gouvernance et de l'autodétermination des Inuit.

Ensemble, ces occasions de financement contribuent à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale intitulée « Établir de nouvelles orientations à l'appui de la recherche et de la formation en recherche autochtone au Canada », qui a été prolongée jusqu'en 2029 et dont le but est de renforcer le leadership et les capacités en matière de recherche autochtone.

Liens connexes

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

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