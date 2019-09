Le gouvernement du Canada investit dans la recherche côtière dans le port de Saint John, au Nouveau-Brunswick

SAINT JOHN, NB, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Le Canada est une nation océanique. Avec le plus long littoral du monde, du Pacifique à l'Arctique en passant par l'Atlantique, nous avons la chance d'avoir une incroyable diversité d'écosystèmes marins. Nos rives sont essentielles à la vie, au bien-être et à la culture de tous les Canadiens, dont près de 7 millions d'habitants des régions côtières. Ils abritent de précieuses pêcheries et d'innombrables espèces marines. Nos eaux soutiennent les activités récréatives, touristiques et maritimes qui stimulent notre économie.

Pour conserver les milieux côtiers du Canada tout en favorisant une économie saine, nous devons prendre des décisions éclairées reposant sur des données scientifiques rigoureuses. Cela exige des données environnementales de référence qui nous permettent de surveiller les changements à long terme dans les écosystèmes côtiers, y compris les répercussions des activités humaines comme la navigation, la pêche, le tourisme et l'aménagement du littoral.

Pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs importants, le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit plus de 290 000 dollars dans deux projets de collecte de données environnementales marines dans le port de Saint John dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence. Les deux organismes recevant le financement annoncé aujourd'hui sont la Première Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick et Passamaquoddy Recognition Group Inc. (Nation Peskotomuhkati).

Financés dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, faisant partie du Plan de protection des océans historique de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada, ces projets nécessitent une étroite collaboration entre les scientifiques de Pêches et Océans Canada, les universités et les organisations environnementales. Grâce à ce travail de collaboration, nous recueillons les données de référence à grande échelle nécessaires pour caractériser les milieux côtiers et détecter les changements à long terme dans les zones d'étude, notamment pour mieux comprendre les effets des changements climatiques.

Le nouvel investissement du gouvernement du Canada dans ces deux projets brossera un tableau plus clair de l'état des écosystèmes côtiers et des conditions environnementales dans le port de Saint John. Les projets permettront de caractériser l'état actuel de l'écosystème côtier du port de Saint John à partir de l'échantillonnage de l'eau et de l'analyse des contaminants dans les moules bleues en cage, et de recueillir des données sur l'éventuelle présence et la quantité de microplastiques dans le homard d'Amérique.

Le gouvernement du Canada comprend que nous ne pouvons pas juste remettre la protection de nos côtes et de notre environnement dans les mains de la prochaine génération. Nous agissons concrètement dès maintenant pour faire en sorte que nos enfants et nos petits-enfants aient non seulement accès à la nature de renommée mondiale partout au pays, mais aussi qu'ils bénéficient d'emplois durables et de la croissance économique sur nos eaux et nos côtes.

Citations

« Le Programme sur les données environnementales côtières de référence a pour objet la collaboration avec les gens qui vivent de la pêche, de la navigation, du tourisme, des loisirs et d'autres activités maritimes le long de nos côtes depuis des générations. Ces collectivités des Premières Nations et des Maritimes connaissent nos côtes mieux que quiconque. Elles ont le plus à gagner en surveillant de près et en protégeant la santé des écosystèmes côtiers qui leur donnent vie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les zones côtières jouent un rôle social, économique et écologique essentiel dans bon nombre des collectivités les plus florissantes du Canada. Nous devons être résolus à surveiller et à réduire au maximum nos effets sur l'environnement dans ces zones sensibles. Les données de référence recueillies dans le cadre de ces initiatives scientifiques communautaires nous aideront à conserver et à restaurer les zones côtières du port de Saint John et d'autres secteurs clés où le trafic maritime est important au Canada. »

Wayne Long, député de Saint John - Rothesay (Nouveau-Brunswick)



Faits en bref

Le financement de dix autres projets de collecte de données environnementales marines dans le port de Saint John a été annoncé au printemps dernier. Les partenaires des projets annoncés précédemment comprennent : Programme d'action des zones côtières de l'Atlantique (PAZCA) de Saint John Inc.; Eastern Charlotte Waterways Inc.; Fundy North Fishermen's Association; Centre des sciences de la mer Huntsman; Maliseet Nation Conservation Council; Conservation de la nature Canada; Nature NB et le Conseil des Micmacs du district de la Rive nord - Gestion des ressources d'Anqotum.

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence de 50,8 millions de dollars, qui s'inscrit dans le Plan de protection des océans du Canada, aide à recueillir des données scientifiques de référence de grande portée dans six écosystèmes marins où le trafic maritime et l'aménagement côtier sont importants : le Port de Vancouver (C.-B.), le Port de Prince Rupert (C.-B.), l'estuaire du Saint‑Laurent (Qc), le Port de Saint John (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et Iqaluit (Nunavut).

(C.-B.), le Port de (C.-B.), l'estuaire du Saint‑Laurent (Qc), le Port de (N.-B.), la baie Placentia (T.-N.-L.) et ( ). Les données côtières de référence revêtent une importance cruciale pour notre compréhension des écosystèmes marins et elles sont essentielles à notre capacité à protéger les espèces et les habitats marins à l'avenir. Elles serviront également à éclairer les décisions qui pourraient avoir une incidence sur les milieux marins sensibles.

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence est l'une des nombreuses mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger nos côtes et nos voies maritimes dans le cadre du Plan de protection des océans. Ce plan national établira un système de sécurité maritime de classe mondiale qui offrira des possibilités économiques aux Canadiens aujourd'hui, tout en veillant à ce que nos côtes soient plus saines, plus sécuritaires et mieux protégées pour les générations futures.

Liens connexes

