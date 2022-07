SAINT JOHN, NB, le 25 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens sont fiers de leurs océans. Comme nous possédons le plus long littoral au monde, les zones marines et côtières sont essentielles à nos moyens de subsistance et à l'économie de tout le pays. Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans a permis de renforcer la protection de nos côtes et de notre faune, d'améliorer la sécurité maritime, et de faire progresser les partenariats avec les communautés autochtones.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le député de Saint John--Rothesay, Wayne Long, a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 447 millions de dollars pour protéger et restaurer les écosystèmes côtiers davantage partout au Canada, dans le cadre de la prochaine phase du Plan de protection des océans du Canada.

Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans du Canada a accru la protection de nos écosystèmes marins et de nos espèces marines, notamment grâce à la restauration de 60 écosystèmes marins à l'échelle nationale. À l'avenir, le Plan de protection des océans continuera de protéger ces zones côtières importantes grâce à des mesures comme celles qui suivent :

enlever et éliminer les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux afin de réduire les risques pour la navigation et les conséquences néfastes sur nos eaux partout au pays;

fournir du nouveau financement pour des projets de restauration des milieux aquatiques dans les communautés côtières et intérieures en amont qui protègent et restaurent les zones côtières du Canada ;

; réduire les risques et atténuer les dommages causés par le transport maritime sur les habitats marins et les communautés côtières;

imposer une interdiction d'utilisation et de transport du mazout lourd pour de nombreux navires dans l'Arctique canadien, réduisant ainsi le risque de déversements de mazout lourd dans la région;

collaborer avec les peuples autochtones et les communautés côtières pour mener de nouvelles évaluations régionales des effets cumulatifs du transport maritime et déterminer des mesures d'atténuation potentielles;

investir dans la recherche scientifique, la surveillance et les mesures de protection afin de réduire les répercussions des activités de transport maritime et de la circulation liée aux navires sur les baleines et les mammifères marins.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Dans le cadre du Plan de protection des océans, nous travaillons à garder nos eaux propres et à protéger la riche biodiversité et l'intégrité écologique des écosystèmes marins du Canada. En collaborant à ces initiatives avec les peuples autochtones, l'industrie et les communautés, nous pouvons changer la donne pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les voies navigables et les côtes ont toujours joué un rôle crucial dans la vie des Canadiens. La prochaine phase du Plan de protection des océans permettra de poursuivre l'important travail visant à assurer la santé, la protection et la sécurité des trois océans du Canada. Qu'il s'agisse d'intervenir en cas d'urgence maritime ou de restaurer les écosystèmes aquatiques, nous travaillerons en partenariat avec les peuples autochtones et les communautés côtières pour protéger les marins, les voies navigables et les rives du Canada, maintenant et pour les générations à venir. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En continuant d'investir dans la science, nous pouvons renforcer nos connaissances, notre compréhension et notre protection du milieu marin. Les Canadiens peuvent être assurés que ces investissements nous permettent de fournir les meilleurs conseils et renseignements disponibles aux intervenants sur le terrain afin de réduire les répercussions potentielles des urgences liées à la pollution. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

D'une durée de cinq ans et lancé en 2016, le Plan de protection des océans représente le plus important investissement (1,5 milliard de dollars) jamais effectué pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada . Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre du budget de 2022 à fournir 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du Canada et d'étendre son travail à de nouveaux domaines.

. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du dans le cadre du budget de 2022 à fournir 2 milliards de dollars supplémentaires sur neuf ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du et d'étendre son travail à de nouveaux domaines. À ce jour, afin de protéger les écosystèmes marins et les espèces marines, le Plan de protection des océans a permis ce qui suit :

restaurer plus de 650 millions de mètres carrés d'habitat aquatique dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière. Ce programme a été remplacé par le Fonds de restauration des écosystèmes aquatiques.



Financer 500 projets visant à retirer et éliminer les bateaux abandonnés et réduire les risques pour la navigation et l'environnement dans les eaux canadiennes par l'entremise de programmes visant les navires préoccupants.



rendre illégal l'abandon de bâtiments en vertu de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux et renforcer la responsabilité du propriétaire à l'égard de ses bâtiments.

et renforcer la responsabilité du propriétaire à l'égard de ses bâtiments.

soutenir les premiers intervenants lors d'incidents impliquant des mammifères marins grâce aux près de 45 000 heures de travail des agents des pêches, qui ont aussi consacré plus de 15 000 heures à surveiller les zones marines protégées.



faire des relevés sur 25 000 kilomètres de côtes pour comprendre l'utilisation de l'habitat et les menaces qui pèsent sur nos côtes et la faune.



contribuer à la survie et au rétablissement de nombreuses espèces menacées ou en voie de disparition, y compris les épaulards et huit espèces d'oiseaux marins prioritaires.



collaborer avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les communautés côtières pour évaluer les effets cumulatifs du transport maritime dans six sites pilotes partout au pays.



financer une étude pour trouver de nouvelles façons écologiquement durables et économiquement viables de recycler ou de réutiliser la fibre de verre utilisée pour construire la coque des embarcations de plaisance, dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada .

