MAHONE BAY, NS, le 4 juill. 2025 /CNW/ - La municipalité de Mahone Bay sera mieux protégée contre les effets des changements climatiques grâce à un investissement de 928 000 $ du gouvernement fédéral, de 922 100 $ de Coastal Action et de 16 950 $ de la Municipalité de Mahone Bay.

Jessica Fancy-Landry, députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Suzanne Lohnes-Croft, mairesse de la Municipalité de Mahone Bay, et Jordan Veinot, gestionnaire du programme de lutte contre les changements climatiques, Coastal Action, se sont réunis aujourd'hui pour faire cette annonce.

La municipalité de Mahone Bay est vulnérable aux inondations, à l'érosion côtière et au ruissellement des eaux pluviales contaminées qui se déversent dans le port en raison de l'élévation du niveau de la mer, des ondes de tempête et des précipitations accrues. Afin de protéger la municipalité, Coastal Action, un organisme environnemental à but non lucratif situé à Mahone Bay, mène un projet visant à diminuer les risques d'inondation et à atténuer l'érosion côtière.

Le projet consistera à aménager un littoral vivant, ainsi qu'à construire un brise-lames côtier, un marais littoral et une digue surélevée le long d'un tronçon de 100 mètres de la rue Edgewater à Mahone Bay. Un littoral vivant est une berge stabilisée et végétalisée qui utilise des plantes indigènes et des matériaux naturels pour prévenir l'érosion tout en soutenant l'habitat. Un brise-lames côtier, dans ce cas-ci des seuils rocheux, est une structure séparée et indépendante, généralement faite de matériaux durs et placée parallèlement au rivage, qui réduit l'énergie des vagues avant qu'elles n'atteignent le littoral, offrant ainsi une protection supplémentaire à la zone située derrière. Ce projet s'appuiera sur la réussite d'un projet mis en œuvre en 2022 et qui consistait à aménager un site de 60 mètres.

Les investissements dans les infrastructures naturelles procurent des avantages concrets aux collectivités puisqu'ils permettent d'améliorer l'accès à la nature, de fournir un air et une eau plus propres, ainsi que de protéger et de préserver la biodiversité et les habitats fauniques.

« Avec l'aggravation et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, nous devons agir rapidement pour protéger nos collectivités contre les effets des changements climatiques tout en bâtissant un Canada plus fort. Ce projet permettra à la magnifique municipalité portuaire de Mahone Bay de demeurer une collectivité sûre et prospère pour les générations à venir. »

Jessica Fancy-Landry, députée de South Shore-St. Margarets

« Il est inspirant de voir notre municipalité prendre des mesures audacieuses et proactives pour faire face à la montée des eaux, aux ondes de tempête et à l'érosion côtière. En investissant dans des solutions naturelles comme les rivages vivants et les marais littoraux, nous protégeons non seulement nos habitations et notre port, mais nous renouons également avec la nature et renforçons l'endroit que nous aimons. L'ensemble du projet Edgewater montre que lorsque les membres de notre collectivité s'unissent pour mettre en œuvre un plan d'aménagement réfléchi et inclusif, nous pouvons faire en sorte que Mahone Bay devienne plus forte, plus propre et plus accessible pour tous. La résilience n'est pas seulement une idée, c'est notre avenir. »



Suzanne Lohnes-Croft, mairesse de la Municipalité de Mahone Bay



« Coastal Action tient à remercier sincèrement Logement, Infrastructures et Collectivités Canada pour la généreuse aide financière allouée à son projet d'infrastructures naturelles. Son engagement en faveur de la résilience climatique et de l'intendance environnementale a joué un rôle crucial dans la protection de notre collectivité et la restauration de cet écosystème côtier essentiel. »

Jordan Veinot, gestionnaire du programme de lutte contre les changements climatiques, Coastal Action

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 928 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les infrastructures naturelles (FIN). La Municipalité de Mahone Bay alloue 16 950 $ au projet et Coastal Action fournit 922 100 $.

alloue 16 950 $ au projet et Coastal Action fournit 922 100 $. Le Fonds pour les infrastructures naturelles soutient des projets utilisant des approches naturelles ou hybrides pour accroître la résilience aux changements climatiques, réduire les émissions de carbone, protéger et préserver la biodiversité et l'habitat faunique, ainsi que favoriser l'accès des Canadiens à la nature.

Parmi les exemples d'infrastructures naturelles figurent les forêts urbaines, les arbres de rue, les zones humides, les digues vivantes, les digues biologiques et la restauration côtière naturalisée.

Les infrastructures hybrides incorporent des éléments d'infrastructure grise artificielle pour améliorer ou soutenir les infrastructures naturelles et/ou l'utilisation des processus écosystémiques. Parmi les exemples d'infrastructures hybrides, citons les toits et les murs verts, ainsi que les bassins d'orage naturalisés.

Un minimum de 10 % de l'enveloppe globale du programme sera alloué à des projets menés par des Autochtones.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

