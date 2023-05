VANCOUVER, BC, le 26 mai 2023 /CNW/ - Les menaces qui pèsent sur la biodiversité se font sentir partout au Canada et dans le monde. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Les espèces aquatiques envahissantes constituent une grave menace pour les eaux, l'économie, et la société du Canada. Elles peuvent se propager rapidement, être en concurrence directe avec les espèces indigènes, et modifier les habitats.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a lancé le nouveau Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE), et a donné un préavis relatif à un prochain appel de propositions.

Le gouvernement du Canada investit 36,6 millions de dollars sur cinq ans pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes au Canada. Cela comprend 8,75 millions de dollars pour le nouveau FPEAE de Pêches et Océans Canada au cours des exercices 2022-2023 à 2026-2027. Huit projets pluriannuels ont reçu un total de 3,3 millions de dollars en financement direct pour l'exercice 2022-2023 au titre du FPEAE. Ces projets viseront à accroître la sensibilisation et à agir pour remédier aux menaces posées par les espèces aquatiques envahissantes, qui pèsent sur les Canadiens, y compris, entre autres, les plaisanciers, les pêcheurs à la ligne, les propriétaires d'aquariums, et d'animaleries.

Un prochain appel de propositions pour les années de financement restantes sera lancé le 29 mai 2023, et se poursuivra jusqu'au 31 août 2023.

Le FPEAE renforcera les partenariats entre le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les intervenants, et le grand public. Ces partenariats faciliteront les mesures préventives prises sur le terrain contre les espèces aquatiques envahissantes, ainsi que les activités d'éducation, de sensibilisation, de détection, et d'intervention.

La prévention de l'introduction, de l'établissement et de la propagation des espèces aquatiques envahissantes est le moyen le plus rentable de limiter leurs dommages, et contribue à protéger les eaux du Canada dans la lutte contre la perte de biodiversité.

« Il est crucial de prendre des mesures concrètes pour préserver la biodiversité partout au Canada, en particulier dans nos eaux. J'ai le plaisir de présenter le Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes, qui réunit des organisations novatrices, des communautés autochtones, les provinces et les territoires, en partenariat pour protéger les voies navigables du Canada contre les espèces aquatiques envahissantes si destructrices.»

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les espèces aquatiques envahissantes sont des espèces de poissons, d'invertébrés ou de plantes qui ont été introduites dans un nouveau milieu aquatique, en dehors de leur aire de répartition naturelle.

Elles causent chaque année des millions de dollars de dégâts aux infrastructures humaines et des milliards de dollars de pertes de revenus pour diverses industries.

Pêches et Océans Canada collabore avec des partenaires de partout au pays afin de prévenir l'introduction, l'établissement et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes.

Projets financés par le Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes

Le Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE) de Pêches et Océans Canada verse 8,75 millions de dollars de fonds de contribution sur cinq ans, de 2022-2023 à 2026-2027, pour faciliter la prise de mesures préventives sur le terrain contre les espèces aquatiques envahissantes.

Avec un total de 3,3 millions de dollars en contributions directes, huit projets pluriannuels décrits ci-dessous ont été financés dans le cadre de la première année du FPEAE.

Un appel de propositions pour les années de financement restantes sera lancé le 29 mai 2023 et se poursuivra jusqu'au 31 août 2023.

Bénéficiaire du financement Province Description du projet Durée (années) Montant du financement Conseil des espèces envahissantes de l'Alberta (AISC) Alberta « Programme pilote de certification des animaleries » de l'Alberta L'AISC a élaboré un « Programme pilote de certification des animaleries » en partenariat avec le MPO. Ce programme de certification comprend l'élaboration de vidéos de formation destinées à l'industrie des animaleries, et des informations en personne visant à renseigner le personnel des animaleries sur les espèces aquatiques envahissantes. 2022-2025 233 000 $ Administration portuaire de Burin Terre-Neuve-et-Labrador Enlèvement et prévention des tuniciers envahissants sur les structures fixes et flottantes à Ship Cove, Burin L'administration portuaire de Burin, à Ship Cove (Burin), s'efforce de gérer l'ascidie jaune à Terre-Neuve-et-Labrador. L'objectif est d'envelopper et de nettoyer les quais, ainsi que d'enlever, de nettoyer et de peindre tous les quais flottants précédemment endommagés par l'ascidie jaune. 2022-2024 230 000 $ Conseil canadien sur les espèces envahissantes + Conseil sur les espèces envahissantes de la Nouvelle-Écosse (NSISC) Nouvelle-Écosse Protéger les bassins hydrographiques de la Nouvelle-Écosse contre les espèces aquatiques envahissantes Le NSISC améliorera la biosécurité de la Nouvelle-Écosse en ciblant les deux principales voies d'introduction des espèces aquatiques envahissantes : la fixation sur les bateaux et les engins de pêche, et les organismes apparaissant dans le commerce. Ce projet offrirait à la Nouvelle-Écosse une plus grande stabilité en matière de gestion des EAE. 2022-2025 532 107 $ Centre des espèces envahissantes (CEE) Ontario Campagne nationale de publication dans les médias sociaux « Ne les relâchez pas » Le relâchement d'animaux et de plantes aquatiques dans les cours d'eau a entraîné l'établissement de nombreuses espèces aquatiques envahissantes dans de nouveaux habitats partout au Canada. Le CEE ciblera les propriétaires d'animaux d'aquarium dans tout le Canada, en veillant à ce que le message et les informations de la campagne « Ne les relâchez pas » soient disponibles tout au long du parcours d'achat et de possession. 2022-2025 233 000 $ Fédération des chasseurs et pêcheurs de l'Ontario (OFHA) Ontario Campagne « Nettoyez, videz, séchez et décontaminez » L'Ontario, y compris les Grands Lacs, contient certains des plans d'eau les plus envahis du Canada. L'OFHA encouragera la diffusion de messages sur les espèces aquatiques envahissantes à l'intention de ses membres et des pêcheurs et utilisateurs des plans d'eau de l'Ontario, au moyen de panneaux et de messages « Nettoyez, videz, séchez ». 2022-2025 233 000 $ Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ) Québec et Nouveau-Brunswick Plan d'action visant à limiter la propagation des moules zébrées dans le bassin hydrographique du fleuve Saint-Jean Ce plan sera le fruit d'une collaboration entre le Québec et le Nouveau-Brunswick et se concentrera sur : l'obtention d'une carte des zones les plus vulnérables à la présence de moules zébrées

le développement d'un réseau de postes de lavage de bateaux

la création d'une campagne d'éducation et de sensibilisation 2022-2025 476 475 $ Fondation du saumon du Pacifique (FSP) Colombie-Britannique Projet de développement des capacités et d'atténuation des effets du crabe vert (aussi appelé crabe européen) dans la région du Pacifique Le contrôle et la gestion de la propagation du crabe vert au large de la côte ouest du Canada sont une priorité absolue. La FSP augmentera et facilitera la formation, l'acquisition d'équipement, et la mise en œuvre de la détection précoce et de la surveillance efficaces du crabe vert, en mettant l'accent sur l'échange des connaissances et le renforcement des capacités au sein des communautés autochtones côtières. 2022-2025 750 000 $ Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ) Québec Gouvernance régionale, interrégionale et stratégique québécoise de la problématique des espèces aquatiques envahissantes (EAE), avec transfert de connaissances et coordination de projets sur le terrain Le RNCREQ mettra en place un réseau régional ainsi que du soutien scientifique et technique pour les organisations actives dans le domaine des EAE. Ce réseau assurera : une meilleure compréhension collective des enjeux et des menaces

l'élaboration de plans d'action régionaux

l'orientation des mesures de prévention, d'éradication et de contrôle

l'augmentation de l'échange des connaissances

la mise à jour des données et des répertoires d'initiatives

l'assurance de la cohérence des messages et des stratégies d'intervention 2022-2025 644 550 $

