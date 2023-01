Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, annonce un soutien pour de l'équipement spécialisé et la programmation à l'auditorium Farquhar de l'Université de Victoria.

VICTORIA, BC, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Les espaces culturels sont essentiels au dynamisme et à la nature inclusive de nos villes. En tant que lieux de rassemblement communautaire, ils permettent aux artistes d'explorer et de laisser libre cours à leur créativité.

Aujourd'hui, Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi de 117 000 dollars à l'auditorium Farquhar de l'Université de Victoria pour moderniser son infrastructure et préparer sa programmation culturelle. M. Bittle a fait cette annonce au nom du ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez.

Le gouvernement du Canada alloue 75 000 dollars à l'auditorium Farquhar, par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, pour l'achat d'équipement spécialisé, y compris une technologie améliorée de son, de vidéo et d'éclairage. Cet appui permettra aux artistes de répéter et de se produire dans un endroit sécuritaire, tandis que le public profitera d'une expérience de spectacle améliorée.

Des fonds supplémentaires seront fournis dans le cadre de deux volets du Fonds du Canada pour la présentation des arts : le volet Soutien au développement et le Fonds de réengagement avec les publics pour les organismes œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels, qui constituent des mesures de soutien liées à la COVID-19.

La série de spectacles de l'auditorium Farquhar intitulée Voices in Circle: Amplifying Indigenous Cultural Voices recevra 22 000 dollars du volet Soutien au développement. Cette somme servira à promouvoir et à célébrer les cultures autochtones grâce à une programmation axée sur la participation significative et la réconciliation. Cette série spéciale a été créée par des membres de communautés autochtones et proposera une variété de spectacles et d'activités.

Le gouvernement investit également 20 000 dollars dans le cadre du Fonds de réengagement des publics pour les organismes œuvrant dans la présentation de spectacles professionnels afin d'aider à relancer les arts de la scène et les activités en personne à l'auditorium, à la suite de sa fermeture et des restrictions de capacité liées à la COVID-19.

« Victoria compte de nombreux espaces culturels qui jouent un rôle essentiel dans la communauté en alimentant le dialogue et la créativité. Ces importants travaux de modernisation qui seront apportés à l'auditorium Farquhar permettront d'améliorer l'expérience du public et d'offrir des spectacles dynamiques. Ce soutien consolidera la mission de l'auditorium, créant ainsi un lieu où la communauté culturelle de Victoria pourra continuer de prospérer et d'amplifier les voix autochtones. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Par cet investissement, nous démontrons une fois de plus notre soutien continu à nos artistes, à nos créateurs et créatrices, et à notre industrie culturelle. Des endroits comme l'auditorium Farquhar sont essentiels pour partager nos histoires et aider à amplifier les voix autochtones. Nous sommes heureux d'aider à fournir aux communautés de Victoria et des environs des espaces modernes et sûrs. »

-- Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien

« L'Université de Victoria est honorée de travailler avec des artistes autochtones pour mobiliser un vaste public dans la communauté. L'Université se voue à la vérité, au respect et à la réconciliation, ainsi qu'à la création de possibilités, de structures et de processus axés sur l'amplification de l'inclusion et de la diversité des voix dans les arts. Grâce à ce soutien financier, l'Université de Victoria peut continuer de contribuer à un secteur culturel qui offre des occasions de se produire sur scène et qui reflète toutes les voix. »

-- Chris Horbachewski, vice-recteur, Relations externes, Université de Victoria

L'auditorium Farquhar, qui compte 1 051 sièges, est la troisième plus grande salle de spectacles dans la région du Grand Victoria et la seule salle de récital construite sur mesure dans le sud de l'île de Vancouver, adaptée aux spectacles musicaux et symphoniques. L'auditorium, en collaboration avec des organisations communautaires, présente des activités et des spectacles à plus de 12 000 personnes chaque année.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels.

Dans le Budget de 2022, on a annoncé l'octroi de 500 millions de dollars afin de stimuler la relance postpandémique des secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et des sports partout au Canada.

