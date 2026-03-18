Libellule Monde et Ateliers Jacob se partagent des aides financières de 500 000 $ de la part de de DEC.

SAINT-JÉRÔME, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions remboursables totalisant 500 000 $ à Libellule Monde et aux Ateliers Jacob. Cet appui de DEC permettra aux deux entreprises de Saint-Jérôme d'améliorer leur productivité.

Fondée à Montréal en 1993, Libellule Monde (LBM) est une entreprise spécialisée dans les solutions adhésives d'embellissement, de protection et de signalétique, incluant des solutions tactiles et en braille destinées à améliorer l'accessibilité pour les voyageurs malvoyants. L'ensemble de ses produits est certifié pour une utilisation aéronautique. Ses solutions s'adressent aux compagnies aériennes, aux manufacturiers et aux entreprises de maintenance, et répondent aux normes strictes applicables aux aéronefs commerciaux. Grâce à une aide financière de 250 000 $ accordée par DEC, LBM pourra acquérir de nouveaux équipements de production et informatiques, augmenter sa capacité de fabrication de solutions tactiles et en braille, et accélérer la numérisation et la modernisation de ses opérations.

Ateliers Jacob est une entreprise manufacturière qui se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente d'armoires de cuisines, de salles de bain et de mobilier sur mesure. Ses produits sont fabriqués à partir de bois dur (chêne, érable, noyer et merisier), de produits synthétiques et de MDF laqué et sont destinés à un marché haut de gamme. Grâce à une aide financière de DEC de 250 000 $, l'entreprise pourra acquérir des équipements de fabrication et mettre en œuvre une stratégie de commercialisation sur le marché nord-américain.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Les PME manufacturières sont au cœur du développement des collectivités et constituent l'épine dorsale de notre souveraineté économique. Nous les aidons à améliorer leur productivité afin qu'elles puissent demeurer compétitives dans un monde en constante évolution. Je suis donc ravie du soutien de DEC aux projets de Libellule Monde et d'Ateliers Jacob; leur apport à la vitalité de Saint-Jérôme est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de leur projet respectif rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Nous souhaitons bâtir une économie canadienne forte, unifiée et tournée vers l'avenir. De celles qu'on bâtit sur la résilience, le savoir-faire et la force de nos régions - comme ici, dans les Laurentides. Les entreprises manufacturières comme Libellule Monde et Ateliers Jacob jouent un rôle essentiel : elles créent de la valeur, stimulent l'innovation et ancrent notre économie dans le concret. Bravo aux équipes des deux PME que nous soutenons aujourd'hui! »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis nos débuts, DEC a toujours été un partenaire clé dans l'évolution de Libellule Monde. Ce soutien constant nous a permis de croître, d'innover et de contribuer activement au dynamisme économique de notre région. Nous sommes profondément reconnaissants de cette confiance renouvelée aujourd'hui. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons également M. Carlos Leitão chez nous; sa présence témoigne de l'importance accordée aux entreprises manufacturières qui façonnent l'avenir de nos communautés. »

Stéphanie Lemieux, fondatrice et PDG, Libellule Monde (LBM)

« Ce soutien de DEC nous permet d'investir dans nos capacités de production et de renforcer notre présence sur le marché nord-américain. C'est aussi une belle reconnaissance du savoir-faire manufacturier développé à Saint-Jérôme. »

Simon Bouchard, président, Ateliers Jacob

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]