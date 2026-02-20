HALIFAX, NS, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et la députée de Halifax, Shannon Miedema, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 1 273 617 $ à la Ummah Society pour sa nouvelle initiative axée sur les jeunes financée par l'intermédiaire du Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes de Sécurité publique Canada.

Le projet, Gang Busters: Reducing Youth Violence and Gang Involvement (Lutte contre les gangs : réduire la violence et l'appartenance aux gangs chez les jeunes), vise les jeunes et les jeunes musulmans âgés de 15 à 30 ans en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Il s'attaquera aux principaux facteurs de risque, notamment l'isolement social, la discrimination et l'instabilité économique, au moyen de programmes adaptés sur le plan culturel et de mesures de soutien communautaires. Le projet devrait venir en aide à près de 700 jeunes.

En adoptant une approche inclusive qui tient compte des divers besoins et expériences des jeunes, cette initiative vise à renforcer la sécurité, la résilience et l'autonomisation à long terme des jeunes musulmans marginalisés au sein de la communauté.

Le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes finance des initiatives communautaires qui contribuent à empêcher les jeunes à risque d'adhérer à des gangs et offrent des stratégies de sortie aux jeunes impliqués dans des gangs. Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique Canada, dans le cadre de laquelle Sécurité publique Canada investit dans des approches fondées sur des données probantes visant à prévenir et à réduire la criminalité et à renforcer la sécurité communautaire à l'échelle du pays.

Citations

« Pour bâtir des communautés sécuritaires et résilientes, nous devons d'abord veiller à ce que nos jeunes aient accès aux mesures de soutien et aux possibilités dont ils ont besoin pour s'épanouir. Cette initiative permettra aux jeunes à risque de développer davantage leurs compétences, de gagner en confiance et de nouer des relations positives qui les détourneront des activités des gangs et les orienteront vers un avenir meilleur et plus sécuritaire. »

-- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Pour renforcer la sécurité de nos communautés, nous devons commencer par offrir aux jeunes le soutien et les possibilités qu'ils méritent. L'initiative Gang Busters aidera les jeunes musulmans en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick à acquérir les compétences, la confiance et les relations qui leur permettront de bâtir un avenir meilleur et qui réduiront leur risque d'adhésion aux gangs. »

-- Shannon Miedema, députée de Halifax

« Le projet Gang Busters: Reducing Youth Violence and Gang Involvement est essentiel pour créer des communautés plus sécuritaires et inclusives en Nouvelle‑Écosse et au Nouveau-Brunswick. Ce financement permettra aussi à la Ummah Society d'offrir des programmes axés sur la prévention, du mentorat et des mesures positives s'attaquant aux causes profondes de la violence et l'appartenance aux gangs chez les jeunes. En investissant dans les jeunes d'aujourd'hui et les dirigeants de demain, nous renforçons les familles, améliorons la résilience et favorisons la sécurité communautaire à long terme. »

- Abdullah Yousri, directeur général, Ummah Society

Faits en bref

La Ummah Society est le plus grand organisme de bienfaisance dirigé par des musulmans du Canada atlantique qui se consacre à aider les nouveaux arrivants, les immigrants, les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur et les communautés ethnoculturelles marginalisées à s'adapter à la vie au Canada.

Depuis sa fondation en 1984, l'organisme a développé un réseau de soutien multisectoriel réunissant des mosquées, des écoles, des garderies et des centres communautaires qui favorisent l'inclusion, l'épanouissement professionnel et le bien-être mental.

Grâce à des services adaptés sur le plan culturel et à des partenariats stratégiques, la Ummah Society œuvre à améliorer les résultats sociaux, émotionnels et économiques, tout en revendiquant une meilleure représentation et en offrant aux personnes marginalisées des manières de s'épanouir.

Un appel de demandes de financement dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime a été lancé en 2024. Au total, 123,5 millions de dollars pourront être octroyés sur cinq ans.

Le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes vise à réduire la violence grave chez les jeunes et les menaces liées aux gangs de jeunes dans les communautés en : appuyant des programmes qui contribuent à réduire la violence chez les jeunes et les activités des gangs de jeunes en mettant l'accent sur les risques et les facteurs de protection dans les communautés où ces problèmes existent ou commencent à se manifester; utilisant des approches éprouvées pour offrir aux jeunes des occasions positives leur permettant d'éviter de se joindre à des gangs; échangeant des connaissances et des pratiques exemplaires pour que les autres communautés puissent utiliser des méthodes efficaces pour prévenir la violence chez les jeunes et leur appartenance aux gangs.



SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias,Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]