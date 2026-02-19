HALIFAX, NS, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, qui fera une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada visant à réduire l'implication des jeunes dans les activités des gangs et les crimes violents en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Vendredi 20 février 2026

Heure : 9 h 30 (HNA)

Lieu :

Ummah Society

6225 Chebucto Road

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Remarques à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent entrer par la porte A au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

