WINNIPEG, MB, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, à l'honorable Kevin Lamoureux, secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Winnipeg-Nord, ainsi qu'à l'honorable Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud, qui parleront du plan du gouvernement du Canada pour soutenir la lutte continue contre les activités criminelles liées à l'extorsion qui nuisent aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers canadiens.

Un point de presse aura lieu après l'événement.

Événement : En personne

Date : Vendredi 20 février 2026

Heure : 10 h (HNC)

Lieu :

Grand escalier

Palais législatif du Manitoba

450, rue Broadway

Winnipeg (Manitoba)

Remarques à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 30 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Cole Walsh, Adjoint spécial principal, Cabinet de l'honorable Ruby Sahota, Secrétaire d'État à la Lutte contre la criminalité, [email protected]; Relations avec les médias: Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]