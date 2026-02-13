SAINT JOHN, NB, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom du ministre Gary Anandasangaree, le secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis, Wayne Long, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 628 068 $ à la Société John Howard du Nouveau-Brunswick par l'intermédiaire du Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes de Sécurité publique Canada.

Ce projet vise à aider les jeunes âgés de 12 à 30 ans susceptibles d'adhérer à des gangs en leur offrant le soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions plus sécuritaires et éclairées. Le personnel travaillera en étroite collaboration avec ces jeunes pour élaborer des plans de soins personnalisés, leur offrir des mesures de soutien en santé mentale et les aider à développer des compétences de vie en vue de favoriser la résilience et de réduire le risque de récidive.

Le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes finance des initiatives communautaires qui contribuent à empêcher les jeunes à risque d'adhérer à des gangs et offrent des stratégies de sortie aux jeunes impliqués dans des gangs. Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique Canada, le cadre du gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des interventions en matière de prévention de la criminalité au pays. La Stratégie permet de financer des projets qui contribuent à prévenir et à réduire la criminalité au Canada et à accroître les connaissances sur les pratiques efficaces en matière de prévention du crime.

Citations

« Pour protéger nos communautés, nous devons investir dans les jeunes et veiller à ce qu'ils aient accès aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour réussir. Le projet Horizons jeunesse aidera à offrir aux jeunes à risque de Saint John les outils, la stabilité et les occasions qui les orientent vers un avenir meilleur et les détournent de l'adhésion à un gang. »

-- Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières) et député de Saint John--Kennebecasis

« À la Société John Howard du Nouveau-Brunswick, nous constatons de première main comment il est possible de complètement changer le parcours d'un jeune en lui offrant le bon soutien, au bon moment. Le programme Horizons jeunesse : Gestion intensive de cas intégré offrira à des jeunes aux prises avec de graves difficultés l'espace, la confiance et le soutien concret dont ils ont besoin pour s'éloigner de la violence et des démêlés avec la justice au profit de la stabilité, la guérison et les nouvelles occasions. En étroite collaboration avec les familles, les communautés et les partenaires, le programme aide les jeunes à développer des compétences de vie, des relations plus solides et un sentiment d'appartenance qui consolide leur avenir et renforce nos communautés. Notre collaboration avec les Sociétés John Howard à l'échelle du Canada atlantique continue de montrer que les défis communs exigent des solutions communes et qu'un changement durable et significatif s'opère lorsque les communautés ont les moyens d'agir. »

--Bill Bastarach, directeur général, Société John Howard du Nouveau-Brunswick

Faits en bref

La Société John Howard appuie activement des politiques et des lois qui créent des communautés justes, pacifiques et sécuritaires et veillent à ce qu'elles le demeurent. La Société est active dans les domaines de la défense des droits, de la recherche, de l'éducation communautaire, de la création de coalitions et du développement des ressources et est un important partenaire des ministères du gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre de services s'inscrivant dans les stratégies provinciales de lutte contre la pauvreté, de santé mentale, de lutte contre la violence et de justice pénale.

Un appel de demandes de financement dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime a été lancé en 2024. Au total, 123,5 millions de dollars pourront être octroyés sur cinq ans.

Le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes vise à réduire la violence grave chez les jeunes et les menaces liées aux gangs de jeunes dans les communautés en : appuyant des programmes qui contribuent à réduire la violence chez les jeunes et les activités des gangs de jeunes en mettant l'accent sur les risques et les facteurs de protection dans les communautés où ces problèmes existent ou commencent à se manifester; utilisant des approches éprouvées pour offrir aux jeunes des occasions positives leur permettant d'éviter de se joindre à des gangs; échangeant des connaissances et des pratiques exemplaires pour que les autres communautés puissent utiliser des méthodes efficaces pour prévenir la violence chez les jeunes et leur appartenance aux gangs.



Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]