VERNON, BC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), a annoncé au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, l'octroi d'un financement fédéral de 2,14 millions de dollars à la bande indienne d'Okanagan dans le cadre du Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

Le financement soutiendra un projet communautaire qui aidera les jeunes autochtones âgés de 14 à 25 ans à gagner en confiance, à nouer des liens et à renforcer leur leadership au moyen de programmes adaptés sur le plan culturel. En renforçant les liens avec les enseignements, les valeurs culturelles et la terre des Sylix, le projet vise à réduire les facteurs de risque liés à la criminalité tout en favorisant le mieux-être, le sentiment d'identité et l'appartenance à la communauté.

Les participants auront l'occasion d'apprendre auprès d'Aînés et de gardiens du savoir, d'obtenir du soutien en matière de guérison et de mieux-être, de développer des compétences en leadership et de participer à des activités d'expression culturelle artistique. Le projet réunira aussi les membres de la communauté pour élaborer des protocoles de sécurité communautaires, renforcer les liens culturels et échanger des ressources en matière de sécurité.

Le FAPC soutient les initiatives fondées sur des données probantes visant à prévenir la criminalité au sein des communautés et ciblant les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.

« Cet investissement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir les approches adaptées sur le plan culturel dirigées par des Autochtones visant à prévenir la criminalité et à renforcer la sécurité des communautés. Les efforts déployés par la bande indienne d'Okanagan pour rendre les jeunes autonomes grâce à la culture, aux liens et au leadership communautaire, appuyés par le dévouement des Aînés et des gardiens du savoir et des partenaires, contribuent à offrir un avenir plus sain et sécuritaire aux jeunes autochtones de la région. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Le soutien des approches autochtones en matière de sécurité communautaire est essentiel à la construction d'un avenir plus prometteur pour tous. Cet investissement permettra aux jeunes de la bande indienne d'Okanagan d'approfondir leur lien avec leur culture et leur communauté tout en acquérant les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour s'épanouir. Ce projet, guidé par des Aînés, des gardiens du savoir et des dirigeants locaux, renforcera le bien-être de l'ensemble de la communauté. »

- L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

« La véritable sécurité communautaire repose sur les liens qui unissent les membres de la communauté. Ce financement aidera la bande indienne d'Okanagan à renforcer le rétablissement des liens culturels, l'apprentissage sur le terrain et les protocoles de sécurité des Syilx qui aident nos gens à se sentir épanouis, soutenus et informés. Lorsque nos jeunes, nos familles et les Aînés sont attachés à leur culture, à leur langue et les uns aux autres, nous renforçons la résilience bien au-delà de la prévention et favorisons une guérison à long terme. »

- Chef Dan Wilson, bande indienne d'Okanagan

« Ce financement continuera de soutenir les rêves des jeunes, leur sécurité, leur éducation et leurs liens avec leur communauté. Notre première conférence annuelle intitulée "What Happens Upstream" a connu un grand succès. Nous venons tout juste de terminer notre deuxième conférence annuelle dont le thème était "Taking Action". Grâce à ce financement, nous avons pu transmettre directement aux jeunes de notre communauté des ressources et des renseignements indispensables. Nous avons accueilli environ 300 jeunes lors de la conférence. Il s'agit d'une étape importante et ce n'est que le début. Alors que nous continuons d'évoluer, nous sommes déterminés à apprendre les uns des autres tout au long de ce parcours. »

- Kayla Ochoa, présidente, Conseil des jeunes leaders de la bande indienne d'Okanagan

Le Fonds d'action pour la prévention du crime s'inscrit dans la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des mesures fondées sur des données probantes s'attaquant aux facteurs de risque au sein de populations vulnérables. L'appel de demandes de 2024 était axé sur les initiatives visant à réduire l'implication des jeunes dans des crimes violents, à prévenir l'intimidation et la cyberintimidation et à renforcer la résilience communautaire chez les peuples autochtones.

