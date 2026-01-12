OTTAWA, ON, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'octroi d'une aide fédérale de plus de 1,16 million de dollars au Centre de ressources familiales de Malvern (CRFM) grâce au Fonds d'action pour la prévention du crime (FAPC).

Ce financement soutiendra le projet du CRFM intitulé « On the Rise: Building resilience in at-risk youth across Malvern and Scarborough », un projet de cinq ans visant à prévenir la criminalité et à aider les jeunes de la région de Malvern et Scarborough. Le projet fournira des services de soutien complets à des jeunes âgés de 9 à 30 ans et offrira des services de conseil et des programmes de prévention en milieu scolaire.

Les activités auront lieu dans des carrefours pour les jeunes, des espaces récréatifs et des écoles du Conseil scolaire du district de Toronto et du Conseil scolaire catholique du district de Toronto. Des partenaires majeurs, tels que Strides Toronto et le Centre de toxicomanie et de santé mentale, offriront un accès à des ressources de santé mentale et à des mesures de soutien communautaires.

Le FAPC soutient les initiatives fondées sur des données probantes visant à prévenir la criminalité au sein des communautés et ciblant les facteurs de risque et de protection connus associés à la criminalité parmi les groupes vulnérables, notamment les enfants, les jeunes et les délinquants à risque élevé.

Citations

« Prévenir la criminalité avant qu'elle ne soit commise est l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la sécurité de nos communautés. En investissant dans des programmes comme "On the Rise", nous aidons les jeunes à renforcer leur résilience et leur donnons la chance de se forger un meilleur avenir, et ce, tout en réduisant les facteurs de risque qui les poussent à commettre des infractions. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« À Malvern et à Scarborough, de nombreux jeunes doivent relever des défis complexes et ont besoin d'un soutien constant axé sur la prévention. Grâce au programme "On the Rise", nous consolidons ces efforts. Nous créons des espaces sûrs et fiables conçus pour aider les jeunes à renforcer leur résilience, à développer des compétences utiles et à acquérir un véritable sentiment d'appartenance. Nous sommes reconnaissants de cet investissement, car il nous aide à améliorer notre efficacité en traitant les facteurs de risque en amont et en aidant les jeunes à faire des choix positifs quant à leur avenir. »

- Dominique Robinson, directrice exécutive, Centre de ressources familiales de Malvern (CRFM)

Faits en bref

Le Fonds d'action pour la prévention du crime fait partie de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, qui soutient des mesures fondées sur des données probantes visant à traiter les facteurs de risque au sein de populations vulnérables. L'appel de demandes de 2024 était axé sur les initiatives visant à réduire la participation des jeunes à des crimes violents, à prévenir l'intimidation et la cyberintimidation et à renforcer la résilience communautaire chez les peuples autochtones.

