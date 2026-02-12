SAINT JOHN, NB, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, pour une annonce concernant les efforts du gouvernement du Canada afin de réduire la participation des jeunes aux gangs et aux crimes violents à Saint John.

Une rencontre avec les médias aura lieu après l'événement.

Événement : en personne

Date : Vendredi 13 février 2026

Heure : 11 h 00 (HNA)

Lieu :

La Société John Howard du Nouveau-Brunswick

44, rue Peters

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Remarques à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent y assister doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

