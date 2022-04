OTTAWA,ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Les innovations agricoles ont énormément contribué à la transformation du secteur de l'agriculture au Canada et ont renforcé notre position compétitive sur la scène internationale. Pour maintenir la place de notre pays comme chef de file mondial en matière de développement d'innovations et de technologies agricoles, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, annonçait aujourd'hui l'octroi d'un financement maximal de 419 000 $ à Mojow Autonomous Solutions inc., dans le cadre du programme Agri‑science du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Mojow Autonomous Solutions inc. reconnaît que les pénuries de main‑d'œuvre auxquelles font face les producteurs et productrices agricoles sont devenues un problème majeur partout dans le monde. Pour aider à résoudre ce problème, l'entreprise utilisera ce financement pour développer un enregistreur de données (EYEBOX™) doté d'une IA (intelligence artificielle). Eye-Box est un petit assemblage de capteurs renforcé et économique. Il renferme un GPS et de multiples caméras, en plus d'être combiné à un ordinateur puissant qui traite les données recueillies en temps réel. Durant l'utilisation de la machinerie agricole, le Eye-Box collectera automatiquement les images saisies et classera chaque pixel. Cela créera (ou mettra à jour) un double numérique de l'ensemble de l'exploitation agricole. Le Eye-Box aidera les producteurs puisque les données de ce double seront utilisées dans les algorithmes informatiques, ce qui permettra aux exploitants de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils devront résoudre des problèmes au champ.

Grâce à l'intégration des technologies numériques et de l'IA, les producteurs et productrices agricoles peuvent gérer les ressources de façon efficace et efficiente. De plus, ces technologies aideront à alléger certains défis liés à la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur grâce à des gains en efficacité des systèmes agricoles qui stimuleront la productivité globale. Puisque le Eye-Box collecte les données automatiquement, les employés et les producteurs agricoles n'auront plus à le faire, et ils pourront se consacrer à leurs tâches quotidiennes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les innovations des petites entreprises et des petits entrepreneurs pour contribuer au développement de solutions efficientes, durables et économiques, afin que le secteur canadien de l'agriculture demeure compétitif.

« En appuyant les innovations dans le secteur agricole canadien, nous aidons nos productrices et nos producteurs agricoles à améliorer l'efficacité de leur entreprise tout en apportant des solutions aux défis tels que la pénurie de main‑d'œuvre. Grâce aux investissements dans des entreprises comme Mojow Autonomous Solutions inc., le gouvernement du Canada contribue à accroître la compétitivité et la résilience du secteur à long terme. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« C'est un honneur pour nous de recevoir du soutien du gouvernement du Canada. Ce financement nous aidera à simplifier les activités à la ferme, à l'aide de la collecte de données automatisée, des technologies numériques et de l'intelligence artificielle. Mojow est une entreprise canadienne de technologie agricole qui a pour objectif d'augmenter le niveau d'automatisation en agriculture."

- Owen Kinch, cofondateur et président, Mojow Autonomous Solutions inc.

Le programme Agri‑science, une initiative du Partenariat canadien pour l'agriculture (PCA), appuie les activités de recherche en vue d'aider l'industrie à : surmonter les difficultés; éliminer les obstacles financiers auxquels sont confrontés les petits et les nouveaux secteurs; appuyer les possibilités à haut risque qui pourraient générer des profits importants et s'y préparer.

Le PCA est un investissement fédéral-provincial-territorial de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018 à 2023) qui vise à renforcer et à faire croître le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Créée en 2020, Mojow Autonomous Solutions inc. possède un effectif de neuf employés à temps plein répartis dans deux bureaux : un à White City ( Saskatchewan ) et un à Edmonton ( Alberta ). Mojow souhaite accroître l'efficacité de la main-d'œuvre tout en réduisant l'empreinte carbone, par la numérisation des technologies agricoles.

