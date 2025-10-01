Le Partenariat du Quartier des spectacles obtient deux aides financières totalisant près de 1,6 M$ de DEC.

MONTRÉAL, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les festivals et les événements contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga‒Rosemont‍-‍Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, deux contributions non remboursables totalisant 1 599 035 $ au Partenariat du Quartier des spectacles. Cet appui de DEC s'inscrit dans la démarche pour pérenniser les festivals du Quartier et permettra la mutualisation des équipements.

Le Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS) accueille plus de 50 festivals et événements par an, dont plus d'une vingtaine en extérieur en saison estivale. De plus, il assure une programmation d'activités culturelles tout au long de l'année, il préserve et enrichit les actifs culturels du Quartier et promeut son développement comme cœur culturel de Montréal et destination touristique internationale.

Une première contribution non remboursable de 50 000 $ a permis d'appuyer la réalisation de l'étude « Pérenniser les festivals du Quartier des spectacles - Réflexion sur le modèle d'affaires des festivals extérieurs gratuits », menée par le PQDS en collaboration avec les festivals, les partenaires publics et les acteurs culturels et économiques. Une deuxième contribution non remboursable, de 1 549 035 $, contribuera à mettre en place l'une des mesures identifiées comme une pierre angulaire des solutions pour contribuer à maintenir l'offre culturelle extérieure gratuite des festivals montréalais : la mutualisation. Le soutien de DEC permettra l'acquisition d'un parc d'équipements et d'infrastructures à usage commun destinés aux festivals se produisant au Quartier des spectacles de Montréal.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Montréal est la porte d'entrée touristique la plus importante au Québec et son offre festivalière variée constitue l'un de ses attraits distinctifs sur la scène mondiale. C'est pourquoi il est important pour le gouvernement du Canada d'appuyer les festivals du Quartier des spectacles qui contribuent à créer des retombées économiques importantes au Québec et partout au pays. Grâce au soutien de DEC annoncé aujourd'hui et aux efforts collectifs et concertés de tout l'écosystème, le Partenariat du Quartier des spectacles pourra mutualiser des équipements. Une solution concrète pour renforcer le dynamisme de l'économie festivalière et touristique, tout en favorisant l'attraction de touristes et le rayonnement international de Montréal, du Québec et du Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Avec ses espaces publics emblématiques et son offre festivalière diversifiée, le Quartier des spectacles est une destination touristique internationale incontournable, véritable cœur culturel de Montréal. C'est pourquoi notre gouvernement annonce aujourd'hui un appui important pour permettre au Partenariat du Quartier des spectacles de poursuivre les efforts collectifs nécessaires à la pérennité des festivals. En appuyant la mutualisation des équipements, DEC contribue à faire de Montréal une vitrine culturelle incontournable et un moteur économique pour tout le Québec. C'est en travaillant ensemble que nous permettrons aux innombrables artistes, entrepreneur.es et organismes de faire en sorte que Montréal demeure reconnue pour son mélange unique de cultures et d'ouverture. »

Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga-Rosemont‍-‍Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Le Partenariat du Quartier des spectacles se réjouit de l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) à sa démarche pour pérenniser les festivals sur son territoire. Ce soutien permettra de mutualiser des équipements essentiels afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, la sécurité, la logistique, l'accessibilité et la transition écologique des festivals. Ceci contribuera directement à préserver la vitalité et la gratuité d'une programmation culturelle extérieure dans les festivals. Nous saluons la vision et l'engagement de DEC, qui reconnaît le rôle unique des festivals du Quartier des spectacles dans le rayonnement culturel et économique de la métropole et nous donne les moyens de continuer à innover collectivement. »

Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

