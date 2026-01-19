Le député Parm Bains annonce du financement pour la modernisation de l'équipement spécialisé des salles de spectacle du Gateway Theatre.

RICHMOND, BC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - La culture est un puissant moteur d'innovation et d'inclusion, qui renforce à la fois notre économie et notre identité. Face aux défis mondiaux, il est essentiel de moderniser nos infrastructures culturelles afin de soutenir l'avenir des arts de la scène au Canada et de garantir que les Canadiens et Canadiennes de tous âges et de tous horizons puissent se réunir pour s'imprégner des arts et de la culture.

Aujourd'hui, Parm Bains, député de Richmond Est-Steveston, a annoncé un investissement de 680 190 $ dans la Richmond Gateway Theatre Society pour la modernisation d'équipements spécialisés. Il en a fait l'annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce financement, accordé dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels, soutiendra le projet de modernisation de l'infrastructure technique de la société afin d'assurer la conformité de l'équipement du Gateway Theatre avec les normes de sécurité et de performance modernes. Ce projet comprend la modernisation du système de gréement du théâtre, de l'éclairage et de l'équipement audio, des systèmes vidéo et de projection, ainsi que des améliorations électriques pour renforcer les capacités de diffusion en direct.

Seul théâtre professionnel de Richmond, le Gateway Theatre constitue un espace vital pour l'éducation artistique des jeunes et les rassemblements culturels de la communauté. La plupart des équipements actuels datent de plusieurs dizaines d'années, ce qui limite la qualité de la production et pousse les artistes et les locataires à rechercher des installations plus modernes en dehors de leur communauté.

Le financement annoncé aujourd'hui permettra d'améliorer les productions internes et de diversifier la programmation afin que le public puisse continuer à assister à des spectacles de grande qualité dans un lieu ultramoderne, directement au sein de sa propre communauté.

Citations

« Face à l'incertitude mondiale, nous avons choisi d'investir en nous-mêmes. En modernisant nos infrastructures culturelles, nous offrons à nos artistes et créateurs les espaces dont ils ont besoin pour créer et raconter nos histoires, et nous rassemblons les communautés pour qu'elles puissent célébrer et apprécier notre culture. Grâce à ces améliorations, le Gateway Theatre pourra accueillir davantage de spectacles et d'activités artistiques à Richmond, poursuivant ainsi son rôle de carrefour culturel dynamique depuis plus de quatre décennies. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les espaces culturels comme le Gateway Theatre reflètent ce que nous sommes et captivent l'imagination de notre communauté en révélant son esprit, sa créativité et son identité. La société se fait depuis longtemps le porte-étendard des talents et des histoires locales, contribuant ainsi à faire rayonner les arts à Richmond. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de moderniser les systèmes techniques du théâtre, ce qui se traduira par des productions plus accessibles, innovantes et de grande qualité. Félicitations à la société qui franchit cette étape très positive vers l'avenir. »

- Parm Bains, député de Richmond Est-Steveston

« Cet investissement du Fonds du Canada pour les espaces culturels permettra de moderniser l'équipement essentiel du Gateway Theatre, ce qui améliorera considérablement la qualité et la diversité de la programmation artistique que nous pouvons offrir. De plus, ces améliorations élargiront l'éventail des locataires et des clients communautaires qui peuvent utiliser l'espace. La modernisation de l'équipement de cette magnifique installation vieille de 41 ans aidera le théâtre à continuer de prospérer et de servir Richmond et les communautés environnantes pendant de nombreuses années. »

- Jane Fernyhough, présidente du conseil d'administration, Richmond Gateway Theatre Society

« Nous sommes ravis de recevoir une aide du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Le Gateway Theatre est le seul théâtre professionnel à Richmond et c'est une plaque tournante de l'éducation artistique et des célébrations dans la communauté. Ce financement nous permettra d'acquérir l'équipement et la technologie nécessaires pour organiser et soutenir des activités et des programmes artistiques et culturels de qualité à l'avenir.

- Barbara Tomasic, directrice artistique générale, Gateway Theatre

Les faits en bref

La Richmond Gateway Theatre Society, constituée en 1982, gère le Gateway Theatre. Avec sa scène principale de 540 places, son studio de 85 places et des espaces de répétition, d'administration et de production, le Gateway Theatre présente des spectacles et des présentations communautaires à plus de 20 000 personnes par an.

Outre la présentation d'œuvres professionnelles, la société a créé la Gateway Academy en 1991. Cette académie propose tout au long de l'année des cours d'art dramatique, de comédie musicale et de formation en arts de la scène pour les jeunes, avec des acteurs, des metteurs en scène, des dramaturges et des chorégraphes professionnels engagés en tant qu'instructeurs.

