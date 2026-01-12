TORONTO , le 12 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail), ont annoncé l'octroi d'un financement de 1,89 million de dollars à l'Association canadienne pour les Nations Unies pour qu'elle mène une nouvelle initiative visant à réduire l'adhésion aux gangs et l'implication dans les crimes violents chez les jeunes de la communauté de Rexdale, à Toronto, dans le cadre du Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes de Sécurité publique Canada.

Le projet de quatre ans aidera les jeunes âgés de 16 à 19 ans à se prendre en charge en les aidant à renforcer leur résilience, à obtenir un emploi et à faire des choix positifs les détournant des gangs. Ce projet sera mené en collaboration avec le centre de santé communautaire de Rexdale et permettra d'offrir diverses activités, notamment des formations préalables à l'emploi, des ateliers sur les compétences essentielles et la prise de décisions et du mentorat par les pairs. Les participants prendront aussi part à une simulation de formation et de conférence des Nations Unies axée sur la prévention de la criminalité, la promotion du leadership et l'engagement communautaire.

Le Fonds de lutte contre les activités des gangs de jeunes finance des initiatives mises en place dans des communautés qui empêchent les jeunes à risque d'adhérer à des gangs et offrent des stratégies de sortie aux jeunes impliqués dans des gangs. Il s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime de Sécurité publique Canada, le cadre du gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des interventions en matière de prévention de la criminalité au pays. La Stratégie permet de financer des projets qui contribuent à prévenir et à réduire la criminalité au Canada et à accroître les connaissances sur les pratiques efficaces en matière de prévention du crime.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à renforcer la sécurité des communautés en investissant dans des programmes qui offrent aux jeunes les outils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Ce projet aidera les jeunes à risque à développer des compétences, à bâtir leur confiance et à établir des liens qui les détournent des gangs et les mènent vers un avenir meilleur. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« En tant que député d'Etobicoke-Nord, je sais à quel point il est essentiel d'investir dans des programmes qui renforcent la sécurité de Rexdale et soutiennent nos jeunes. Ensemble, nous offrirons aux jeunes de la région des occasions d'apprendre, de développer leur leadership et de s'épanouir. Ainsi, nous réduirons le risque qu'ils adhèrent à des gangs et améliorerons la sécurité de la communauté. »

- L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État (Travail) et député d'Etobicoke-Nord

« Nous sommes reconnaissants du soutien apporté par Sécurité publique Canada, qui nous permet de nous rapprocher de notre objectif, soit de renforcer la sécurité et la résilience de nos communautés. Grâce à cet investissement, nous collaborerons avec le centre de santé communautaire de Rexdale pour offrir aux jeunes des occasions enrichissantes qui leur permettront de bâtir leur confiance, de développer des compétences et d'avoir de l'espoir. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles systémiques et créer des milieux sécuritaires où les jeunes peuvent s'épanouir et initier des changements positifs dans leur communauté. »

- Aki Temisevä, président et chef de la direction, Association canadienne pour les Nations Unies

Faits en bref

L'Association canadienne pour les Nations Unies est une organisation historique de la société civile qui renseigne les Canadiens et les Canadiennes sur le travail des Nations Unies et les enjeux mondiaux et les encourage à s'y intéresser.

Liens connexes

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X, LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médis, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]