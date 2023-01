SAULT STE. MARIE, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Une chaîne d'approvisionnement qui fonctionne bien est essentielle pour l'économie de l'Ontario et du Canada. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario sont déterminés à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement soient efficaces et fiables pour appuyer la croissance économique, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le secrétaire parlementaire fédéral du ministre du Travail, Terry Sheehan, ont annoncé aujourd'hui qu'un montant pouvant atteindre 10,5 millions de dollars serait alloué à Huron Central Railway Inc., dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour un investissement dans des infrastructures dans le Nord de l'Ontario. Le député provincial de Sault Ste. Marie, Ross Romano, a annoncé un financement supplémentaire pouvant atteindre 10,5 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Ontario. Combiné aux contributions de Huron Central Railway Inc. l'investissement total dans le projet est de 31,5 millions de dollars.

Le financement servira à la réfection de chemins de fer clés pour améliorer la durée de vie utile des voies, et il aidera Huron Central Railway Inc. à maintenir ses activités en tant que fournisseur de services viables de transport de marchandises entre Sault Ste. Marie et Sudbury. L'amélioration des infrastructures ferroviaires permettra d'accroître la fluidité et la fiabilité des services ferroviaires dans le Nord de l'Ontario, tout en réduisant le temps de déplacement des wagons.

Cet investissement aura des retombées importantes pour la région, comme l'augmentation des volumes de wagons complets dans des secteurs de produits de base, la réduction de la congestion continue de la chaîne d'approvisionnement et l'amélioration de la fiabilité des services ferroviaires dans le Nord de l'Ontario.

Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent dans des corridors commerciaux efficaces afin d'aider le Canada à soutenir la concurrence dans les marchés internationaux clés, à être plus efficace dans ses échanges commerciaux avec des partenaires étrangers et à s'assurer que nos chaînes d'approvisionnement demeurent compétitives. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Il est essentiel pour le Nord de l'Ontario que des améliorations soient apportées à l'infrastructure de la Huron Central Railway entre Sault Ste. Marie et Sudbury. La collaboration nouée entre le gouvernement du Canada, la province de l'Ontario et Huron Central Railway Inc. pour mettre à niveau le chemin de fer est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons nous unir afin d'établir des corridors de commerce intérieur fluides et fiables. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui va soutenir directement et indirectement de nombreux emplois de classe moyenne à Sault Ste. Marie et dans tout le Nord de l'Ontario. Des chaînes d'approvisionnement résilientes et efficaces sont essentielles à la vie quotidienne des Canadiens. Nous continuerons à mettre en œuvre des solutions durables qui soutiendront notre main-d'œuvre qualifiée, renforceront nos chaînes d'approvisionnement et amélioreront la circulation fluide des marchandises dans notre région. »

Terry Sheehan

Secrétaire parlementaire du ministre du Travail

« Le gouvernement de l'Ontario reconnaît la valeur du corridor ferroviaire entre Sault. Ste. Marie à Sudbury pour le Nord de l'Ontario et l'économie régionale. Nous continuerons de travailler avec Huron Central Railway et tous nos partenaires pour assurer la vitalité continue de ce système ferroviaire crucial. L'investissement d'aujourd'hui démontre comment, ensemble, nous bâtissons un Nord de l'Ontario compétitif, fort et dynamique. »

L'honorable Greg Rickford

Ministre du Développement du Nord de l'Ontario

« Le corridor ferroviaire entre Sault Ste. Marie et Sudbury est un lien vital de la chaîne d'approvisionnement pour de nombreuses entreprises locales. Je suis heureux de constater que le travail de beaucoup a porté ses fruits, en protégeant les emplois de Huron Central Railway et d'autres entreprises locales qui dépendent de cette importante pièce d'infrastructure dans le Nord de l'Ontario. »

Ross Romano

Député provincial de Sault Ste. Marie

« Genesee & Wyoming est fière du rôle essentiel que joue la Huron Central Railway (HCRY) dans l'économie du Nord de l'Ontario. Ces investissements du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dans des infrastructures essentielles permettront de veiller à ce que la HCRY puisse continuer de desservir nos communautés et d'assurer l'accès de notre clientèle à des chaînes d'approvisionnement vitales. »

M. Rick McLellan

Président, Genesee & Wyoming Canada

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

Document d'information sur le Fonds national des corridors commerciaux

