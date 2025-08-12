CALGARY, AB, le 11 août 2025 /CNW/ - Corey Hogan, le secrétaire parlementaire de Tim Hodgson, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, annoncera l'octroi de fonds pour la lutte contre les feux de forêt. Un point de presse suivra.

Date : 12 août 2025

Heure : 10 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]