Le gouvernement du Canada investit près de 1,8 million de dollars dans les territoires pour un programme de formation et de perfectionnement en numérique, en mettant l'accent sur les femmes autochtones.

IQALUIT, NT, le 18 mars 2026 /CNW/ - Pour aider un plus grand nombre de femmes autochtones et du Nord à se joindre à l'économie numérique, il faut réduire les obstacles qui augmentent le coût de la formation. L'Association Pinnguaq, qui exerce désormais ses activités sous le nom d'Ampere, s'attaque à ce problème en offrant une formation gratuite sur les compétences numériques et en dotant les femmes des outils dont elles ont besoin pour réussir en tant qu'entrepreneures.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé une contribution pouvant atteindre 1 797 780 $ sur trois ans pour élaborer et offrir Horizons du Nord, un programme de formation en numérique et en entrepreneuriat destiné aux femmes autochtones et du Nord.

Le programme Horizons du Nord vise à former jusqu'à 1 200 femmes autochtones et du Nord du Nunavut, des Territoires du Nord‑Ouest et du Yukon aux compétences numériques essentielles, ce qui permettra aux participantes de lancer leur propre entreprise ou de développer celles qui existent déjà. Ampere prévoit que le programme conduira à la création de 30 nouvelles entreprises, et qu'au moins la moitié des participantes devraient décrocher un emploi ou solidifier leur sécurité d'emploi. Quatre‑vingts pour cent des stagiaires seront des Autochtones.

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans une formation adaptée à la culture qui est élaborée grâce à une consultation et à une mobilisation respectueuses. Ces investissements contribuent à faire en sorte qu'un plus grand nombre de femmes puissent participer pleinement et profiter de la croissance économique du Nord.

Citations

« Une plus grande participation des femmes à l'économie numérique est essentielle à la réussite économique à long terme dans le Nord. Durant le Mois international de la femme, le gouvernement du Canada est fier d'appuyer une formation en entrepreneuriat qui permettra à un plus grand nombre de femmes autochtones et du Nord de tirer parti des occasions émergentes dans l'ensemble des territoires. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Partout dans le Nord, les femmes autochtones continuent de faire preuve d'une créativité et d'un dynamisme remarquables. Cette formation en entrepreneuriat les aidera à concrétiser leurs idées, en soutenant de nouveaux emplois, de nouvelles entreprises et davantage d'entreprises dirigées par des femmes dans toute la région. »

- Lori Idlout, députée du Nunavut

« Ampere est ravie d'offrir cette formation essentielle aux femmes autochtones et du Nord dans les trois territoires. Le programme Horizons du Nord a le potentiel d'ouvrir des possibilités qui changeront leur vie grâce à des formations en compétences numériques et en entrepreneuriat. Nous avons hâte de voir ces nouvelles entreprises prendre leur essor et réaliser leur plein potentiel. »

- Ryan Oliver, président-directeur général, Ampere

Faits en bref

Ce projet est financé par le programme IDEENord de CanNor. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Ampere, par l'intermédiaire de son organisation nationale et avec le soutien du secteur privé et des entreprises, fournira également 1 662 000 $. Le financement total du projet s'élève à 3 459 780 $ sur trois ans.

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications, Nunavut, Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]; Kent Driscoll, Directeur des communications, des relations publiques et des partenariats, Ampere, [email protected]