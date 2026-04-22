/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada annoncera des investissements pour appuyer le développement économique et les infrastructures au Nunavut/ English
Nouvelles fournies parAgence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)
22 avr, 2026, 07:00 ET
IQALUIT, NU, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un financement visant à renforcer l'économie, les infrastructures et la sécurité dans l'Arctique.
Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.
Date : Mercredi 22 avril 2026
Heure : 10 h 30, heure avancée de l'Est (HAE)
Veuillez arriver au plus tard à 10 h 15 (HAE)
Lieu :
Hall d'entrée, Assemblée législative du Nunavut
926, rue Sivumugiaq
Iqaluit (Nunavut)
Restez à l'affût : www.cannor.gc.ca
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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)
Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications (Nunavut), Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]
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