IQALUIT, NU, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, annoncera un financement visant à renforcer l'économie, les infrastructures et la sécurité dans l'Arctique.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Mercredi 22 avril 2026

Heure : 10 h 30, heure avancée de l'Est (HAE)

Veuillez arriver au plus tard à 10 h 15 (HAE)

Lieu :

Hall d'entrée, Assemblée législative du Nunavut

926, rue Sivumugiaq

Iqaluit (Nunavut)

Restez à l'affût : www.cannor.gc.ca

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SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Craig Welsh, Conseiller en communications (Nunavut), Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), [email protected]