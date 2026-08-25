/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON/

EDMONTON, AB, le 24 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Matt Jeneroux. Le député fédéral d'Edmonton Riverbend, Rohit Gupta, chef de la direction, Rohit Group, et Allaudin Merali, vice-président, Croissance et aménagement pour Covenant, pour une annonce sur le logement.

Date : Le 25 août 2026



Heure : 13h30 (HR)



Lieu : 210, chemin Lakewood Est N.-O. Edmonton (Alberta) T6K 2P1 L'évènement aura lieu à l'extérieur

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]