HALIFAX, NS, le 24 août 2022 /CNW/ - La relance économique du Canada est sur la bonne voie. Nous avons récupéré 115 % des emplois perdus pendant la pandémie. De fait, notre croissance économique commence à dépasser la capacité de certains employeurs de trouver des travailleurs. Le pays fait face à des changements démographiques, s'adapte à de nouvelles technologies et adopte des pratiques différentes, comme le travail à la demande et à temps partiel. De nouveaux secteurs, comme la technologie propre, connaissent une croissance rapide. Nos modes de travail, comme le télétravail et la numérisation, créent plus de possibilités. Dans ce contexte, les travailleurs doivent plus que jamais posséder les compétences fondamentales et transférables dont ils ont besoin pour s'adapter au marché du travail en évolution et y réussir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada investit plus de 3,7 millions de dollars dans le projet Élevez vos compétences Atlantique de Digital Nova Scotia, dans le cadre du programme Compétences pour réussir. Le projet Élevez vos compétences Atlantique offrira à 1 500 participants des quatre provinces de l'Atlantique de la formation axée sur les compétences que recherchent les employeurs dans le secteur des technologies. Cette formation de courte durée sur l'analyse de données et sur le développement Web aidera les participants à se joindre aux domaines des technologies, ou à les réintégrer, grâce à une certification reconnue par l'industrie.

Au moyen de ce financement du fédéral, le projet Élevez vos compétences Atlantique concevra aussi une plateforme numérique qui facilitera l'apprentissage au moyen de cours et d'ateliers en ligne, et établira des systèmes de soutien pour les étudiants grâce au tutorat, au mentorat par des représentants de l'industrie et à des partenariats qui favoriseront leur perfectionnement professionnel.

En 2021, le gouvernement du Canada a lancé le programme Compétences pour réussir en misant sur neuf compétences fondamentales et transférables que les Canadiens doivent posséder pour apprendre, travailler, s'adapter et s'épanouir. Il s'agit notamment de compétences fondamentales, comme la rédaction, la lecture et le calcul, et de compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire les qualités humaines nécessaires pour bien interagir avec les autres, soit la collaboration, la communication, la résolution de problèmes, l'adaptabilité, et la créativité et l'innovation.

Le programme Compétences pour réussir s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement du Canada en vue de combler les besoins immédiats et à long terme en matière de formation du Canada, en particulier pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, comme les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les Canadiens racisés. Les projets financés par le programme Compétences pour réussir contribueront à offrir environ 90 000 occasions de formation axée sur les compétences, ce qui aidera le gouvernement à respecter son engagement de créer 500 000 nouvelles occasions de formation et d'emploi pour les Canadiens.

« Alors de nouvelles industries émergent et que nos modes de travail évoluent, nous devons nous assurer que tous ceux qui veulent travailler peuvent le faire. C'est pourquoi le travail que font des organisations comme Digital Nova Scotia est si important. Elles permettent aux travailleurs du Canada atlantique de se doter des compétences fondamentales et transférables que les employeurs recherchent, et d'obtenir un emploi qu'ils pourront exercer en toute confiance. »

- Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Nous avons besoin d'une main-d'œuvre solide, qualifiée et résiliente pour soutenir notre économie florissante en Nouvelle-Écosse et dans l'ensemble du Canada atlantique. Le travail que fait Digital Nova Scotia pour former les travailleurs qui rejoignent le secteur des technologies est essentiel à cette initiative. Nous sommes fiers d'investir dans ce projet et nous avons hâte de voir les effets positifs qu'il aura sur notre effectif, nos collectivités et les vies individuelles de ces travailleurs qualifiés. »

- Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Nova-Centre

« Grâce à ce partenariat avec Digital Nova Scotia, ce gouvernement aide à former un plus grand nombre de Canadiens de l'Atlantique aux compétences que les employeurs recherchent dans l'industrie de la technologie. Je suis fier que nous investissions dans ces possibilités qui aideront à jumeler un plus grand nombre de personnes au secteur de la technologie, qui connait une croissance rapide. »

- Kody Blois, député de Kings-Hants

« Notre programme Élevez vos compétences Atlantique permet aux participants du Canada atlantique d'améliorer leurs compétences afin de se préparer à occuper des postes de premier échelon dans le secteur des technologies. Misant sur les compétences transférables et utiles déjà acquises par les participants, le programme leur fournit des occasions de formation technique et professionnelle qui les aideront à se tailler une place dans le monde prometteur de la technologie, tout en offrant une solution à la pénurie de travailleurs à laquelle font face de nombreux employeurs du secteur. »

- Wayne Sumara, chef de la direction, Digital Nova Scotia

Les faits en bref

Digital Nova Scotia reçoit 3 788 720 $ pour son projet Élevez vos compétences Atlantique.





reçoit 3 788 720 $ pour son projet Élevez vos compétences Atlantique. Comme annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce programme aide des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables pour qu'ils soient prêts à obtenir un emploi, à le conserver et à s'adapter et à réussir au travail.





investit près de 298 millions de dollars sur trois ans dans le programme Compétences pour réussir. Ce programme aide des Canadiens de tous les niveaux de compétence à améliorer leurs compétences fondamentales et transférables pour qu'ils soient prêts à obtenir un emploi, à le conserver et à s'adapter et à réussir au travail. Actuellement, 45 % des Canadiens ne possèdent pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

