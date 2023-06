NANAIMO, BC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Il est prioritaire pour le gouvernement du Canada de veiller à ce que les personnes en situation de handicap partout au pays aient accès à de nouvelles possibilités et à de la formation axée sur les compétences afin qu'elles puissent contribuer de façon significative à notre économie.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, s'est rendue aux bureaux d'ETHOS Career Management Group, à Nanaimo, pour annoncer le financement octroyé à six organismes du Canada qui fournissent aux Canadiens les compétences et le soutien dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail. Cet investissement de 16 millions de dollars dans le cadre du programme Compétences pour réussir permettra d'offrir de la formation à plus de 7 400 Canadiens, et certains de ces projets serviront les personnes en situation de handicap. Ces projets sont les suivants :

projet Skills Quest 4 Success de ETHOS

projet Piloting Employment de TEAM Work Cooperative

projet Job Skills for Success du Saskatchewan Abilities Council

projet Skills for Small- and Medium-sized Enterprises to Succeed in Rural Canada de CBDC Restigouche

programme Accessible Navigation to Employment de l'Association des malentendants canadiens

projet Driver for Hire du Conseil canadien de la sécurité

ETHOS recevra 3 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées pour l'aider à mettre sur pied son projet Entrepreneurs on the Rise - A Journey to Self-Employment for Women with Disabilities. Ce projet de deux ans permettra à environ 200 femmes en situation de handicap de la Colombie-Britannique de créer et de mettre en œuvre leurs propres concepts et plans d'affaires. Grâce à un mentorat individuel, à des ateliers d'élaboration de concepts et à de la formation, les participantes à ce projet auront accès aux compétences fondamentales qui leur permettront de lancer leur propre entreprise avec confiance. ETHOS travaillera en étroite collaboration avec le Community Futures British Columbia sur ce projet.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les mesures continues prises par le gouvernement pour développer l'économie canadienne et bâtir un pays plus équitable et plus inclusif, comme on l'a annoncé dans le budget de 2023. Cela soutient également le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada, qui comprend la stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. La stratégie :

aidera les personnes à se préparer, à trouver et à conserver un bon emploi, ainsi qu'à progresser dans leur carrière ou à devenir entrepreneur;

appuiera les efforts des employeurs en matière de diversification des milieux de travail en les aidant à créer des milieux de travail inclusifs et accessibles pour les employés en situation de handicap;

accroîtra l'offre et la capacité des personnes et des organismes qui s'efforcent d'appuyer l'inclusion et l'accessibilité en matière d'emploi pour les personnes en situation de handicap, ainsi que la portée de leurs interventions.

Citations

« Bâtir un Canada inclusif pour les personnes en situation de handicap signifie qu'il faut s'assurer que les employeurs ont les outils dont ils ont besoin pour embaucher des personnes en situation de handicap et leur permettre de se développer dans leur carrière. Nous faisons en sorte que ce soit le cas, tout en leur offrant les compétences dont elles ont besoin pour réussir et prospérer en milieu de travail. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Les personnes en situation de handicap méritent des emplois bien rémunérés et une qualité de vie décente, comme tous les membres de notre société. Si nous pouvons éliminer les obstacles aux étapes de l'apprentissage et de la formation, cela favoriserait l'emploi. La plateforme Skills Quest 4 Success est hébergée sur un système de gestion de l'apprentissage ludifié. Ce système nous permet d'égaliser les chances en utilisant un apprentissage fondé sur la quête, une théorie de conception pédagogique qui tire parti de la mécanique du jeu pour favoriser l'engagement et la motivation des étudiants. La quête constitue une excellente façon d'étayer l'apprentissage des participants, en divisant l'apprentissage en petits blocs et en aidant les étudiants à passer de concepts de base à des concepts plus complexes. En aidant les personnes en situation de handicap à acquérir les compétences nécessaires pour occuper les postes vacants, nous leur donnons l'occasion de contribuer, de devenir plus autonomes et, en fin de compte, de changer les choses au Canada. »

- La directrice générale d'ETHOS Career Management Group, Deborah Bromley

Les faits en bref

Selon l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap (59 %) est nettement inférieur à celui des Canadiens qui ne sont pas en situation de handicap (80 %).

Les projets financés par le programme Compétences pour réussir contribueront à offrir environ 90 000 occasions de formation axée sur les compétences, ce qui aidera le gouvernement à respecter son engagement de créer 500 000 nouvelles occasions de formation et d'emploi pour les Canadiens.

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées aide les personnes en situation de handicap à surmonter les obstacles qui les empêchent de trouver et de conserver un bon emploi. Il aide également les employeurs à embaucher et à maintenir en poste des employés en situation de handicap. Dans le budget de 2022, le gouvernement a engagé 272,6 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la mise en œuvre d'une stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap par l'intermédiaire du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

Actuellement, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir. On estime qu'une augmentation de 1 % du taux moyen d'alphabétisation au Canada , au fil du temps, serait associée à une hausse de 3 % du produit intérieur brut (PIB) et de 5 % de la productivité. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.

La Semaine nationale de l'accessibilité se tiendra du 28 mai au 3 juin 2023. Cette semaine nationale de reconnaissance souligne les innombrables réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. Le thème de cette année est « L'inclusion des personnes en situation de handicap : des possibilités à la pratique ».

Produits connexes

Document d'information - Liste des projets de Compétences pour réussir

