L'entreprise de Montréal obtient une aide financière de 1 000 000 $ de DEC.

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et appuyer la croissance, la productivité et la compétitivité des entreprises contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 1 000 000 $ à l'entreprise Les aliments Rustica inc. Cet appui de DEC permettra à la PME montréalaise d'acquérir de l'équipement numérique de production afin d'augmenter sa productivité et sa compétitivité.

Spécialisée dans la fabrication de pizzas prêtes à manger, de pizzas surgelées ainsi que de bases de pizza précuites, Les aliments Rustica est une boulangerie commerciale en pleine croissance. Œuvrant principalement dans la vente en gros, les services alimentaires et la coproduction de marques privées, l'entreprise pourra poursuivre sur sa lancée et créer des emplois dans l'est de la métropole, notamment grâce au financement de DEC.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« En investissant pour aider les entreprises québécoises à devenir plus productives et plus compétitives, on stimule notre économie et on crée de la richesse, ici chez nous. Avec l'aide du gouvernement du Canada, l'entreprise montréalaise Les aliments Rustica inc. va pouvoir continuer de croitre et de créer des emplois pour les gens de l'Est. On continue de livrer pour les Québécois en posant des gestes concrets qui font une réelle différence. »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Aider les entreprises à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois est notre priorité. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à la PME Les aliments Rustica, dont le succès fait rayonner non seulement la région montréalaise, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. En soutenant les entreprises québécoises et canadiennes afin qu'elles s'outillent adéquatement, nous bâtissions une économie plus forte, résiliente et durable. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous sommes ravis et reconnaissants de recevoir ce soutien significatif de DEC. Cette contribution nous permettra d'améliorer notre processus de production, d'innover davantage et de continuer à offrir des produits de la plus haute qualité à nos clients. Ce financement est une validation de notre vision et de notre engagement envers l'excellence. »

Richard Morgante, président, Les aliments Rustica inc.

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell. : 613-327-5918, [email protected]