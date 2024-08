L'entreprise des Cantons-de-l'Est obtient une aide financière de 175 000 $ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 23 août 2024 /PRNewswire/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance durable et inclusive des PME et des collectivités contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 175 000 $ à Inter Fonction ltée. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer de nouveaux équipements de production et d'inspection automatisés, ce qui aura pour effet de contribuer à la croissance et à l'innovation de cette PME dynamique.

Spécialisée en conception, fabrication et installation de portes sur mesure haut de gamme en aluminium et en verre, Inter Fonction ltée est une entreprise avec une culture créative à l'offre diversifiée. En pleine croissance, elle se distingue par son goût sûr et ses réalisations contemporaines intemporelles. L'acquisition de nouveaux équipements de production à la fine pointe de la technologie permettra à l'entreprise sherbrookoise d'augmenter sa capacité de production et sa productivité et de poursuivre son développement.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« En investissant dans l'amélioration des procédés d'Inter Fonction, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. En créant et en maintenant des emplois de qualité, ces dernières contribuent ainsi à la prospérité de l'économie canadienne. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités. En les aidant à innover et à accroître leur productivité, nous permettons non seulement de rendre nos entreprises plus compétitives, mais aussi de stimuler la croissance économique de nos régions. C'est pourquoi je suis ravie du soutien de DEC au projet d'Inter Fonction. Je suis convaincue que le succès et les retombées de son projet assureront la création de bons emplois et rejailliront sur toute la région des Cantons‑de‑l'Est, sur le Québec et sur le Canada! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Les propriétaires d'une entreprise carburent à la confiance des gens qui les entourent. Nous n'avons qu'à penser à ses employés, à ses fournisseurs, à ses clients et aux instances gouvernementales qui les accompagnent dans leurs ambitions et leur développement. Déjà 10 ans que nous avons relevé le défi d'amener Inter Fonction ltée à poursuivre sa quête de produits innovateurs et nous sommes honorés que DEC nous accompagne pour une troisième fois dans nos projets de développement. C'est un leitmotiv d'exception pour toute notre organisation. Merci de la confiance renouvelée de la part de l'équipe de DEC. »

Johanne Tousignant, présidente‑directrice générale, Inter Fonction ltée

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

