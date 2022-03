L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2 587 635 $ destiné à soutenir neuf entreprises et organisations du centre-ville de Winnipeg. Ces fonds sont versés dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés, du Fonds d'aide au tourisme lié à la COVID-19 et du Fonds d'aide et de relance régionale, et aideront les entreprises du centre-ville à continuer de relever les défis causés par la COVID-19.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutiendra les projets suivants :

La Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Winnipeg a reçu 250 000 $ pour créer des outils de soutien aux entreprises afin d'aider les entreprises du centre-ville à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19.

a reçu 250 000 $ pour créer des outils de soutien aux entreprises afin d'aider les entreprises du centre-ville à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Mosaic Newcomer Family Resource Network Inc. a reçu 150 000 $ pour rénover l'aire de jeux extérieure de Central Park et améliorer l'accessibilité de ce lieu de rassemblement public.

a reçu 150 000 $ pour rénover l'aire de jeux extérieure de Central Park et améliorer l'accessibilité de ce lieu de rassemblement public. The Board of Governors of Red River College reçu 475 000 $ pour créer un espace vert public où auront lieu des marchés agricoles, des ateliers et des événements.

reçu 475 000 $ pour créer un espace vert public où auront lieu des marchés agricoles, des ateliers et des événements. La Ville de Winnipeg a reçu 500 000 $ pour aménager une piste cyclable reliant le quartier West Broadway au centre-ville, offrant ainsi aux cyclistes une voie de transport sûre et active.

a reçu 500 000 $ pour aménager une piste cyclable reliant le quartier West Broadway au centre-ville, offrant ainsi aux cyclistes une voie de transport sûre et active. La Ville de Winnipeg a reçu 177 000 $ pour créer un lieu de rencontre communautaire à la bibliothèque Millenium.

a reçu 177 000 $ pour créer un lieu de rencontre communautaire à la bibliothèque Millenium. La Convention Centre Corporation a reçu 200 000 $ pour mettre à niveau les systèmes numériques afin d'accroître la capacité d'accueil d'événements virtuels, diffusés en direct et hybrides.

a reçu 200 000 $ pour mettre à niveau les systèmes numériques afin d'accroître la capacité d'accueil d'événements virtuels, diffusés en direct et hybrides. Les Chambres de commerce du Manitoba ont reçu 98 500 $ pour élaborer deux plateformes numériques qui relient les entreprises et les consommateurs du Manitoba .

ont reçu 98 500 $ pour élaborer deux plateformes numériques qui relient les entreprises et les consommateurs du . La Winnipeg Art Gallery a reçu 420 235 $ pour créer des espaces extérieurs accessibles toute l'année à la WAG-Qaumajuq afin d'offrir des lieux de rassemblement aux membres de la collectivité.

a reçu 420 235 $ pour créer des espaces extérieurs accessibles toute l'année à la WAG-Qaumajuq afin d'offrir des lieux de rassemblement aux membres de la collectivité. La Chambre de commerce de Winnipeg a reçu 277 600 $ pour élargir un programme de soutien commercial en plusieurs phases qui aide les petites et moyennes entreprises à atténuer les effets de la COVID-19.

a reçu 277 600 $ pour élargir un programme de soutien commercial en plusieurs phases qui aide les petites et moyennes entreprises à atténuer les effets de la COVID-19. La West Broadway Development Corporation a reçu 39 300 $ pour aménager un jardin communautaire autochtone de permaculture et un espace d'enseignement qui favoriseront des modes de vie sains et durables auprès des résidents locaux.

Ces investissements témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à promouvoir la croissance économique dans les Prairies grâce à des programmes et à des services qui aident les entreprises, les organismes sans but lucratif et les communautés à se renforcer.

Citations

« Un centre-ville de Winnipeg florissant est indispensable à la santé de notre économie. Il est synonyme de possibilités locales pour les travailleurs et les entreprises et de lieu de rassemblement pour les résidents. Winnipeg est notre domicile, et son centre est un lieu de rencontre essentiel où des personnes, des talents et des idées de toutes sortes convergent pour créer une collectivité unique et dynamique. Les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à l'animation du centre-ville de Winnipeg, tout en jetant les bases de la croissance et de la prospérité futures. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« La Central Park Community est ravie de recevoir un financement pour améliorer l'aire de jeux de Central Park. Le financement permettra d'ajouter des équipements de jeu pour les tout-petits et d'améliorer les lieux de rencontre pour les parents. La collectivité a subi de lourdes pertes pendant la pandémie. Cette « bonne nouvelle » pour la collectivité est plus que nécessaire et elle est la bienvenue. »

- Val Cavers, directeur général, Mosaic Newcomer Family Resource Network Inc.

« Ces deux dernières années ont été incroyablement difficiles pour notre communauté d'affaires, en particulier pour les petites entreprises. Grâce à notre partenariat avec Développement économique Canada pour les Prairies, nous avons amélioré considérablement notre capacité à relever des défis commerciaux urgents. Qu'il s'agisse de BIZZZ.CA, la toute nouvelle plateforme commerciale locale de Winnipeg, ou des séances de la Chambre, des séances de mentorat individuelles avec d'éminents professionnels locaux dans des domaines tels que le marketing, les finances, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les ressources humaines et la stratégie de croissance, cette collaboration permet aux entreprises locales d'aller de l'avant en toute confiance. »

- Loren Remillard, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Winnipeg

« RRC Polytech remercie Développement économique Canada pour les Prairies pour son soutien à notre nouvel espace extérieur à Manitou a bi Bii daziigae, notre plus récent centre de collaboration, d'innovation et d'entrepreneuriat au centre-ville de Winnipeg. L'Elgin Avenue Plaza and Greenspace est un espace de rencontre extérieur unique pour la socialisation et l'échange d'idées. Il permettra de renforcer nos liens avec les personnes, les entreprises et les employeurs dont nous soutenons la croissance et le rétablissement économiques. Nous nous réjouissons à l'idée d'accueillir la communauté dans ce nouvel espace au printemps. »

- Fred Meier, président et directeur général, RRC Polytech

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) a pour but d'aider les collectivités de tout le Canada à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à réaliser des projets d'infrastructure communautaire et à améliorer l'infrastructure existante afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme aide les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, le Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) aide les entreprises et les organisations de l'ensemble du Canada à atténuer les pressions financières causées par la pandémie.

Liens connexes

Restez branché

Suivez PrairiesCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-338

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Renseignements: Personnes-ressources, Kyle Allen, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]; Amanda Houssin, Directrice intérimaire, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]