OTTAWA, ON, le 11 mai 2022 /CNW/ - Il est essentiel de saisir les occasions d'accroître et de diversifier les exportations canadiennes de viande rouge pour favoriser la croissance économique et la rentabilité du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant atteindre 543 271 $ pour soutenir les efforts du Conseil des viandes du Canada (CVC) visant à faire croître les exportations canadiennes de viande rouge.

Grâce à des fonds octroyés dans le cadre du programme Agri‑marketing, le CVC mettra en œuvre une stratégie relative aux marchés mondiaux qui vise à conserver les marchés acquis et à cerner de nouvelles possibilités de diversification du commerce.

En collaboration avec le Conseil canadien du porc (CCP) et la Canadian Cattlemen's Association (CCA), le CVC entreprend des activités, comme des missions de défense des intérêts commerciaux. De plus, il communique avec des spécialistes des renseignements sur les marchés et organise des visites d'inspection menées par des représentants internationaux pour démontrer le respect des normes de salubrité des aliments pour l'exportation. Ces activités contribueront à établir et à renforcer les relations avec les partenaires étrangers de l'industrie et à consolider la réputation du Canada en tant que fournisseur de produits salubres de qualité supérieure.

L'industrie de la viande rouge du Canada, dont les exportations se chiffrent à plus de 9,4 milliards de dollars en 2021, est un élément important de l'économie canadienne. L'augmentation des exportations profite aux producteurs et aux transformateurs canadiens en stimulant l'activité économique et en aidant ces derniers à accroître leurs ventes sur les marchés internationaux. Une forte demande de produits de viande rouge canadiens favorise l'emploi dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et contribue au succès global du secteur agricole canadien.

Le gouvernement du Canada veille à ce que l'industrie de la viande rouge ait les ressources nécessaires pour saisir les nouveaux débouchés à l'exportation afin de demeurer compétitive et de continuer à stimuler la croissance économique de façon durable.

« L'industrie canadienne de la viande rouge est un moteur économique important pour le Canada. Cet investissement va permettre au secteur de diversifier ses exportations et de développer des marchés par l'établissement de nouvelles relations commerciales. Nos producteurs et transformateurs sont au cœur de la vitalité de nos communautés rurales et nous allons continuer de les soutenir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le Conseil des viandes du Canada, le Conseil canadien du porc et la Canadian Cattlemen's Association sont reconnaissants du soutien accordé à leur industrie au titre du programme Agri‑marketing. Ce financement nous permet de défendre nos intérêts en communiquant avec nos homologues et de nous faire des alliés afin d'influer sur le processus décisionnel dans les marchés. Nous sommes heureux que le gouvernement reconnaisse l'importance des marchés étrangers pour l'industrie de la viande, car la demande pour la viande canadienne de haute qualité ne cesse de croître dans le monde entier. »

- Chris White, président et chef de la direction, Conseil des viandes du Canada

L'industrie canadienne de la viande rouge est la principale source de recettes agricoles, totalisant plus de 16 milliards de dollars en 2021.

Le Conseil des viandes du Canada (CVC) représente les emballeurs et les transformateurs de viandes ainsi que les fournisseurs de biens et de services à l'industrie de la viande canadiens enregistrés auprès du gouvernement fédéral. Le CVC défend les intérêts de ses membres pour assurer et améliorer la compétitivité mondiale des viandes du Canada .

des viandes du (CVC) représente les emballeurs et les transformateurs de viandes ainsi que les fournisseurs de biens et de services à l'industrie de la viande canadiens enregistrés auprès du gouvernement fédéral. Le CVC défend les intérêts de ses membres pour assurer et améliorer la compétitivité mondiale des viandes du . Le programme Agri‑marketing, un programme financé par le gouvernement fédéral dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à saisir les débouchés sur les marchés nationaux au moyen d'activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui mettent en valeur les produits et les producteurs canadiens et qui misent sur la réputation du Canada en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité.

en tant que fournisseur d'aliments salubres de grande qualité. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer et à faire croître le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

