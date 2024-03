L'entreprise de Chesterville obtient une aide financière de 825 000 $ de la part de DEC.

CHESTERVILLE, QC, le 13 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir la croissance du secteur manufacturier contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 825 000 $ à Groupe Anderson inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité et sa capacité de production.

Depuis 35 ans, Groupe Anderson conçoit et fabrique de la machinerie agricole pour faciliter la manutention et l'entreposage du foin par les fermes laitières et bovines. Toujours innovante, l'entreprise optimise ses machines pour que les agriculteurs économisent du temps lors de la récolte et puissent opérer seuls et au moyen d'un seul tracteur. Ses produits toujours plus performants visent sans cesse à mieux répondre aux besoins de sa clientèle et à suivre les nouvelles tendances mondiales; on retrouve d'ailleurs sa machinerie dans plus de 25 pays. Pour maintenir son statut de chef de file en la matière, la PME souhaite augmenter sa productivité et sa capacité de production. La contribution de DEC pour l'aider à réaliser ce projet permettra à Groupe Anderson d'acquérir des équipements de production numériques, notamment une découpe au laser, une presse plieuse et un logiciel de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre encore une fois l'engagement de notre gouvernement envers les entreprises manufacturières du Centre-du-Québec. En appuyant le Groupe Anderson dans ses projets d'innovation, nous leur donnons les outils nécessaires pour acquérir de nouvelles technologies et optimiser leur machinerie afin d'augmenter leur capacité de production. Avec le soutien de notre gouvernement, nos manufacturiers continuent de stimuler l'économie locale tout en participant pleinement à la relance économique du Canada. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à s'outiller adéquatement pour leurs projets de croissance, et je suis ravie du soutien de DEC à ce projet du Groupe Anderson, dont l'apport à la vitalité économique de Chesterville est indéniable! Nul doute que le succès et les retombées de son projet d'acquisition d'équipements rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Merci à DEC pour sa vision et son soutien continu; cet investissement contribuera de manière significative à renforcer notre position sur le marché et à stimuler la croissance économique de Chesterville ainsi que de la région environnante. Nous nous engageons à faire de notre mieux pour maximiser les retombées positives de ce projet, tant au niveau local que national. Cette collaboration entre le secteur privé et le gouvernement démontre clairement que lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes en mesure de bâtir un avenir prospère pour tous. »

Patrice Desrochers, président-directeur général, Groupe Anderson

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

